Британия объявила о передаче Украине большого пакета усиления ПВО
Великобритания в рамках встречи в формате "Рамштайн" объявила о выделении Украине большого пакета военной помощи в сфере ПВО в размере почти 685 млн евро.
Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Киев получит системы противовоздушной обороны, ракеты и автоматизированные турели для сбивания беспилотников. Украинцы продолжают бороться с огромным мужеством - как военные, так и гражданские", - заявил Гили.
Министр обороны Великобритании является сопредседателем 32-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
"Инвестиции Великобритании в размере 600 млн фунтов стерлингов (около 685 млн евро - ред.) в этом году являются критически важной помощью для украинцев, которые защищают свои города, села и энергетическую инфраструктуру от варварских нападений России", - добавил он.
Министр обороны Великобритании также подчеркнул, что вместе партнерами Лондон работает над тем, чтобы оказать жизненно важную поддержку обороне Украины, чтобы поставить ее в самую сильную возможную позицию для обеспечения мира.
Помощь Украине от Британии
Ранее Лондон решил передать Украине 350 ракет противовоздушной обороны ASRAAM за счет замороженных российских активов.
Также сообщалось, что более 1,3 млрд долларов доходов от замороженных российских активов пошли на военную помощь Украине. За эти деньги Великобритания закупила боеприпасы, ракеты и дроны, заключив новые оборонные контракты.
Кроме того, в этом году Великобритания инвестирует 350 млн фунтов стерлингов (472 млн долларов), чтобы увеличить поставки дронов в Украину до 100 тысяч единиц.
Также в министерстве обороны Великобритании сообщили, что программа Interflex, которая сочетает боевую и лидерскую подготовку для украинских военных, будет продолжена как минимум до конца 2026 года.