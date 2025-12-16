ua en ru
У Зеленского рассказали подробности о размещении сил поддержки "Коалиции решительных"

Вторник 16 декабря 2025 12:32
UA EN RU
У Зеленского рассказали подробности о размещении сил поддержки "Коалиции решительных" Фото: Игорь Жовква (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Лидеры стран-участниц "Коалиции решительных" выразили готовность разместить в Украине силы поддержки в рамках гарантий безопасности после завершения войны.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

Отвечая на вопрос, выкристаллизовались ли гарантии безопасности или определенные рычаги, на которые готова пойти Европа для установления справедливого и длительного мира в Украине, он отметил, что лидеры стран ЕС уже наработали определенный формат взаимодействия с Украиной.

"Не раскрывая подробностей, скажу, что да: европейские лидеры, которые участвуют в формате "Коалиции решительных" - а там есть формат так называемой Мультифункциональной группы Украина - это собственно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки", - заявил Жовква.

По его словам, европейская сторона определилась с конкретикой. Он также отметил, что американская сторона со своей стороны говорила о гарантиях безопасности и это подробно проговаривалось во время встречи, работа над этим продолжается.

"Мы четко понимаем, кто из европейских стран в каких форматах может помогать Украине сохранять мир. Ведь такой формат будет работать после того, как будет достигнуто перемирие на территории Украины, и в будущем надо будет не повторить российскую агрессию", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Гарантии безопасности

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что "Коалиция решительных" подготовила планы по усилению обороноспособности Украины и, при необходимости - развертывание войск на украинской территории.

Как известно, британский премьер Кир Стармер участвовал в переговорах лидеров ЕС, Украины и американской делегации, прошедших в Берлине 14 и 15 декабря.

Именно в немецкой столице Украина и партнеры дорабатывали мирный план США, остановившись на таких важных вопросах, как гарантии безопасности.

Кроме гарантий нынешний мирный план имеет еще два раздела - рамочное соглашение, из 20 пунктов, а также документ по восстановлению послевоенной Украины.

Что важно, до сих пор сложным на переговорах остается вопрос территорий - Украина не соглашается с тем, чтобы вывести свою армию с Донбасса.

