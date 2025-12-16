У Зеленского рассказали подробности о размещении сил поддержки "Коалиции решительных"

Отвечая на вопрос, выкристаллизовались ли гарантии безопасности или определенные рычаги, на которые готова пойти Европа для установления справедливого и длительного мира в Украине, он отметил, что лидеры стран ЕС уже наработали определенный формат взаимодействия с Украиной.

"Не раскрывая подробностей, скажу, что да: европейские лидеры, которые участвуют в формате "Коалиции решительных" - а там есть формат так называемой Мультифункциональной группы Украина - это собственно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки", - заявил Жовква.

По его словам, европейская сторона определилась с конкретикой. Он также отметил, что американская сторона со своей стороны говорила о гарантиях безопасности и это подробно проговаривалось во время встречи, работа над этим продолжается.

"Мы четко понимаем, кто из европейских стран в каких форматах может помогать Украине сохранять мир. Ведь такой формат будет работать после того, как будет достигнуто перемирие на территории Украины, и в будущем надо будет не повторить российскую агрессию", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.