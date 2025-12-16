ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Цены на российскую нефть упали до минимума с начала полномасштабной войны, - Bloomberg

Россия, Вторник 16 декабря 2025 15:38
UA EN RU
Цены на российскую нефть упали до минимума с начала полномасштабной войны, - Bloomberg Иллюстративное фото: цены на российскую нефть упали до минимума с начала полномасштабной войны (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Цены на российскую нефть снизились до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны РФ против Украины на фоне усиления западных санкций и падения мировых котировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, растущее санкционное давление затрудняет для России продажу и транспортировку нефти. Ограничения также затрагивают нефтеперерабатывающие заводы в странах ключевых покупателях российского сырья, в частности в Индии, что вынуждает российских экспортеров предлагать значительные скидки.

Согласно оценкам Argus Media, средняя цена российской нефти, экспортируемой из портов Балтийского и Черного морей, а также из восточного порта Козьмино, составляет чуть более 40 долларов за баррель.

Это на 28% меньше, чем в среднем за предыдущие три месяца. Дополнительное давление на цены усилили недавние санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

В то же время снижаются и мировые цены на нефть: 16 декабря фьючерсы на эталонные марки впервые с мая опустились ниже 60 долларов за баррель. По оценкам Bloomberg, падение нефтяных доходов создает серьезные риски для бюджета РФ, ведь доходы от экспорта нефти и газа обеспечивают около четверти доходов государственной казны и являются ключевыми для финансирования войны.

В октябре США ввели санкции против российских нефтяных гигантов - "Роснефти" и "Лукойла", а также 36 их дочерних компаний, пытаясь заставить Кремль пойти на переговоры по Украине. Сразу после этого рыночная стоимость обеих корпораций резко сократилась, а сами компании были вынуждены начать распродажу зарубежных активов.

Кроме того, крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Китая после американских санкций приостановили закупку сырой нефти марки ESPO. Аналогичную позицию занимает и Индия.

По оценкам СМИ, около 48 млн баррелей российской нефти могут остаться заблокированными в море из-за ограничений США. В результате десяткам танкеров придется искать альтернативные порты для разгрузки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА
Новости
Британия объявила о передаче Украине большого пакета усиления ПВО
Британия объявила о передаче Украине большого пакета усиления ПВО
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море