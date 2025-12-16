ua en ru
Германия передала Украине две системы ПВО Patriot и девятый Iris-T, - Писториус

Вторник 16 декабря 2025 15:00
Германия передала Украине две системы ПВО Patriot и девятый Iris-T, - Писториус Фото: Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Германия передала Вооруженным силам Украины две системы противовоздушной обороны Patriot и уже девятый комплекс ПВО Iris-T.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

"С момента нашей последней встречи мы значительно усилили противовоздушную оборону Украины, в частности благодаря поставке двух систем Patriot, обещанных в августе, что стало возможным благодаря нашим норвежским партнерам, а также поставке девятой системы Iris-T", - заявил Писториус.

По его словам, в следующем году Германия также передаст Украине "значительное количество" ракет AIM-9 Sidewinder из немецких арсеналов для усиления противовоздушной обороны Украины.

Кроме того, по его словам, Берлин выделил Киеву дополнительные 200 млн долларов на закупку критически важного оружия и боеприпасов из арсеналов США через механизм PURL НАТО.

Что предшествовало

Напомним, ранее Великобритания в рамках встречи в формате "Рамштайн" объявила о выделении Украине большого пакета военной помощи в сфере ПВО в размере почти 685 млн евро.

По словам министра обороны Британии Джона Гили, Киев на эти деньги получит системы противовоздушной обороны, ракеты и автоматизированные турели для сбивания беспилотников.

Также ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня, 16 декабря, примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

К слову, 14 ноября министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что новая встреча в формате "Рамштайн" была запланирована на 3 декабря. Почему именно ее перенесли - пока неизвестно.

