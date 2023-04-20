Новый пакет помощи от США и контрнаступательные действия ВСУ: новости за 19 апреля

В среду, 19 апреля, ВСУ начали контрнаступательные действия, а Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины.

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Украинские военные ликвидировали за сутки 620 российских солдат . Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 183 750 оккупантов.

По данным британской разведки, Москва использует множество каналов для распространения дезинформации, одним из компонентов которой является отмывание фейков. Затем такие данные попадают в СМИ.

ВСУ уже ведут контрнаступательные действия, - Маляр

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские войска уже ведут контрнаступательные действия на фронте, среди них и оборона Бахмута и бои на других участках фронта.

"Наши войска сегодня успешно останавливают врага по другим направлениям, наступление идет на четырех основных направлениях со стороны врага: Бахмутское, Марьинское, Авдеевское, Лиманское. Там совершают активные штурмовые действия наших ВСУ и это тоже контрнаступательные действия", - пояснила она.

Зеленский побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей

Президент Украины приехал на Волынь с рабочим визитом. Он встретился с пограничниками, ранее оборонявшими Бахмут.

"Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут", - отметил глава государства.

США объявили новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов

В новый пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракетных и противотанковых систем, а также дополнительные артиллерийские снаряды и патроны для стрелкового оружия.

Украина получила системы ПВО Patriot от США, Германии и Нидерландов

Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что системы Patriot позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и дронов.

Испания начала передачу танков Leopard 2

Шесть танков Leopard 2, которые Испания пообещала передать Украине, прибыли в порт Сантандер в северной части страны. Ожидается, что танки вместе с другой бронетехникой, предоставленной Испанией, будут готовы к отправке на передовую в Украину до конца месяца.

Россия использует секретное оружие, чтобы глушить Starlink в Украине, - WP

Как пишет издание, ссылаясь на секретный доклад американской разведки, Кремль может экспериментировать с системами радиоэлектронной борьбы "Тобол".

Эта программа "якобы разработанная для защиты спутников Кремля, может использоваться для атаки на спутники, которые используют его противники".

Украина на "Рамштайне-11" будет призывать к срочным поставкам ракет для ПВО, - СМИ

По данным Financial Times, во время встречи в формате "Рамштайн" в эту пятницу Украина будет настаивать на пополнении запасов ракет для систем ПВО.

На Западе опасаются, что без должной противовоздушной обороны "давно запланированное контрнаступление против оккупационных российских войск может потерпеть неудачу", а острая нехватка ПВО может позволить России начать массированные бомбардировки.

В Пентагоне назвали три приоритета военной помощи Украине

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал заявил, что Украина до сих пор нуждается в средствах для противовоздушной обороны.

"Их три главных приоритета - три наших главных приоритета: противовоздушная оборона, артиллерия, механизированные и бронетехнические силы и все, что необходимо для обслуживания и поддержки этих транспортных средств", - отметил он.

РФ испытывает трудности с производством нового оружия, но имеет большие запасы старого, - CSIS

Аналитики CSIS отмечают, что санкции повлияли на производство оружия в России. В частности, в РФ испытают проблемы с импортом прицелов для танков, шариковых подшипников, микрочипов.

Тем не менее, Россия все еще сохраняет численное преимущество, поскольку имеет большие запасы старого вооружения.

Германия передала Украине вторую систему ПВО Iris-T

Украина получила вторую из четырех обещанных систем ПВО Iris-T. По информации Spiegel, система Iris-T и 16 управляемых ракет были доставлены несколько дней назад – примерно 16 апреля.