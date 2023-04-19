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Россия использует секретное оружие, чтобы глушить Starlink в Украине, - WP

Новина українською →
Вашингтон, Среда 19 апреля 2023 09:01
Россия использует секретное оружие, чтобы глушить Starlink в Украине, - WP Фото: Россия использует секретное оружие, чтобы глушить Starlink в Украине (starlink.com)
Автор: Мария Кучерявец

Россия пытается перекрыть доступ украинских войск к спутниковому интернету Starlink. Для этого агрессор использует секретное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как пишет издание, ссылаясь на секретный доклад американской разведки, попытки России помешать доступу украинских военных в Интернет, нацелились на Starlink, которые миллиардер Илон Маск предоставлял Украине с первых дней полномасштабной войны, "кажутся более продвинутыми, чем считалось ранее".

Дело в том, что Москва продолжает экспериментировать с радиоэлектронной борьбой "Тобол". Эта программа, "якобы разработанная для защиты спутников Кремля, может использоваться для атаки на спутники, которые используют его противники".

При этом документ не демонстрирует, были ли эксперименты россиян удачными. В то же время выводы разведки впечатляют, отмечают в издании. Они ведь, похоже, подтверждают подозрения, которые раньше были у наблюдателей.

Что говорит Илон Маск

В то же время компания SpaceX, которой принадлежит Starlink, отказалась комментировать этот вопрос. Хотя прошлой весной Илон Маск вкратце прокомментировал попытки Кремля атаковать эту технологию. Тогда он отметил, что Starlink продемонстрировал свою устойчивость к таким попыткам "глушения и взлома", но россияне, похоже, активизируют свои усилия.

Реакция Пентагона

Как пишет издание, Пентагон не стал отвечать на вопросы, касающиеся оценки утечки.

"Эти системы составляют важный уровень в коммуникационной сети Украины", - сказал спикер Министерства обороны США майор Чарли Дитц и добавил, что в его ведомстве "по-прежнему сосредоточено на предоставлении украинцам спутниковой связи, в которой они нуждаются".

Что говорят в Украине

Спикер Минобороны Украины Константин Жура также заявил, что в Киеве знают об этом инциденте, и собираются принять меры для их нейтрализации.

Россияне отмалчиваются

The Washington Post пыталось взять комментарий и у российской стороны. Впрочем, посольство России в Вашингтоне на запрос журналистов не ответило.

"Остается непонятным, были ли перебои в работе Starlink, о которых сообщалось в Украине, результатом российских экспериментов с "Тоболом" или другими средствами глушения, например, Тирадой-2", - отмечает издание.

В целом, по словам аналитиков, у Кремля есть семь подобных комплексов, которые способны отслеживать спутник. Три из них могут находиться в столице, Крыму, а также Калининграде, то есть относительно рядом с зоной боевых действий, что позволяет атаковать украинские средства связи.

В итоге издание добавляет, что Starlink оказался жизненно важным для украинской армии, полагающейся на маленькие портативные терминалы для общения на поле боя и передачи разведывательных данных. Российские силы добились успеха, лишив украинцев возможности использовать другое коммуникационное оборудование, включая радио и мобильные телефоны, но спутниковые сигналы труднее нарушить.

Напомним, ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink.

Добавим, что в России неоднократно угрожали нанести удар по спутникам Starlink.

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