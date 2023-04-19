Германия передала Украине вторую систему ПВО Iris-T, - Spiegel
На Пасху, 16 апреля, Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Так, кроме самой системы ПВО Украина получила и 16 управляемых ракет.
Как подчеркивает издание, пока неясно, когда оставшиеся две обещанные федеральным правительством системы IRIS-T поступят в Украину. Их еще предстоит произвести.
Зенитный комплекс Iris-T SLM состоит из трех машин:
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стартовая площадка на военном грузовике с местом для восьми ракет,
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радиолокационная машина;
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головной автомобиль.
Зенитные ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров.
Отметим, в Украине больше десятка пусковых установок IRIS-T.
Напомним, первый экземпляр IRIS-T был передан Украине в октябре прошлого года. А Египет передал Украине огневую часть.
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