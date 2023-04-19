Германия передала Украине вторую систему ПВО Iris-T, - Spiegel

На Пасху, 16 апреля, Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Так, кроме самой системы ПВО Украина получила и 16 управляемых ракет.

Как подчеркивает издание, пока неясно, когда оставшиеся две обещанные федеральным правительством системы IRIS-T поступят в Украину. Их еще предстоит произвести.

Зенитный комплекс Iris-T SLM состоит из трех машин:

стартовая площадка на военном грузовике с местом для восьми ракет,

радиолокационная машина;

головной автомобиль.

Зенитные ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров.

Отметим, в Украине больше десятка пусковых установок IRIS-T.