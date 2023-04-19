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Германия передала Украине вторую систему ПВО Iris-T, - Spiegel

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Украина, Среда 19 апреля 2023 13:03
Германия передала Украине вторую систему ПВО Iris-T, - Spiegel Фото: Германия передала Украине вторую систему ПВО Iris-T (mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

На Пасху, 16 апреля, Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Так, кроме самой системы ПВО Украина получила и 16 управляемых ракет.

Как подчеркивает издание, пока неясно, когда оставшиеся две обещанные федеральным правительством системы IRIS-T поступят в Украину. Их еще предстоит произвести.

Зенитный комплекс Iris-T SLM состоит из трех машин:

  • стартовая площадка на военном грузовике с местом для восьми ракет,

  • радиолокационная машина;

  • головной автомобиль.

Зенитные ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров.

Отметим, в Украине больше десятка пусковых установок IRIS-T.

Напомним, первый экземпляр IRIS-T был передан Украине в октябре прошлого года. А Египет передал Украине огневую часть.

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