Новий пакет допомоги від США та контрнаступальні дії ЗСУ: новини за 19 квітня

У середу, 19 квітня, ЗСУ почали контрнаступальні дії, а Сполученні Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України.

Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Українські військові ліквідували за добу 620 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 183 750 окупантів.

За даними британської розвідки, Москва використовує безліч каналів для поширення дезінформації, одним із компонентів якої є відмивання фейків. Потім такі дані потрапляють у ЗМІ.

ЗСУ вже ведуть контрнаступальні дії, - Маляр

За словами заступниці міністр оборони Ганни Маляр, українські війська вже ведуть контрнаступальні дії на фронті, серед них й оборона Бахмута та бої на інших ділянках фронту.

"Наші війська сьогодні успішно зупиняють ворога на інших напрямках, наступ йде на чотирьох основних напрямках з боку ворога: Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський, Лиманський. Там здійснюють активні штурмові дій наших ЗСУ і це теж контрнаступальні дії", - пояснила вона.

Зеленський побував на кордоні України з Білоруссю та Польщею

Президент України приїхав до Волині з робочим візитом. Він зустрівся з прикордонниками, які раніше обороняли Бахмут.

"Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут", - зазначив глава держави.

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів

До нового пакету допомоги увійшли додаткові боєприпаси для HIMARS, ракетних та протитанкових систем, також додаткові артилерійські снаряди та патрони для стрілецької зброї.

Україна отримала системи ППО Patriot від США, Німеччини та Нідерландів

Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив, що системи Patriot дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та дронів.

Іспанія почала передачу танків Leopard 2 Україні

Шість танків Leopard 2, які Іспанія пообіцяла передати Україні, прибули до порту Сантандер у північній частині країни. Очікується, що танки разом з іншою бронетехнікою, наданою Іспанією, будуть готові до відправлення на передову в Україні до кінця місяця.

Росія використовує секретну зброю, аби глушити Starlink в Україні, - WP

Як пише видання, посилаючись на секретну доповідь американської розвідки, для цього Кремль може експериментувати із системами радіоелектронної боротьби "Тобол".

Ця програма, "нібито розроблена для захисту супутників Кремля, може бути використана для атаки на супутники, які використовують його супротивники".

Україна на "Рамштайні-11" закликатиме до термінових поставок ракет для ППО, - ЗМІ

За даними Financial Times, під час зустрічі у форматі "Рамштайн" цієї п'ятниці Україна наполягатиме на поповненні запасів ракет для систем ППО.

На Заході побоюються, що без належної протиповітряної оборони "давно запланований контрнаступ проти окупаційних російських військ може зазнати невдачі", а гостра нестача ППО може дозволити Росії розпочати масовані бомбардування.

У Пентагоні назвали три пріоритети військової допомоги Україні

Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал заявив, що Україна досі потребує засобів для протиповітряної оборони.

"Їхні три головні пріоритети є трьома нашими головними пріоритетами: протиповітряна оборона, артилерія, механізовані та бронетехнічні сили та все, що необхідно для обслуговування та підтримки цих транспортних засобів", - зазначив він.

РФ відчуває труднощі з виробництвом нової зброї, але має великі запаси старої, - CSIS

Аналітики CSIS зазначають, що санкції повпливали на виробництво зброї в Росії. Зокрема, у РФ відчують проблеми з імпортом прицілів для танків, кулькових підшипників, мікрочіпів.

Проте Росія все ще зберігає чисельну перевагу, оскільки має великі запаси старого озброєння.

Німеччина передала Україні другу систему ППО Iris-T

Україна отримала другу з чотирьох обіцяних систем ППО Iris-T. За інформацією Spiegel, система Iris-T і 16 керованих ракет були доставлені кілька днів тому - приблизно 16 квітня.