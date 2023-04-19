ВСУ за сутки уничтожили больше 600 оккупантов, 12 ББМ и 23 БПЛА
По данным на утро среды, 19 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 620 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 183750 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 16 автомобильной техники, 12 ББМ и 23 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 183750 (+620) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3665 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7110 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 2819 (+9) ед,
- РСЗО - 538 (+0) ед,
- средства ПВО - 285 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2376 (+23),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5692 (+16) ед,
- специальная техника - 330 (+0)
Как сообщалось, украинские военные за прошедшие сутки сбили два вражеских разведывательных БПЛА ("Орлан-10" и "Суперкам"), а также 8 ударных беспилотников, среди которых 7 – типа "Шахед-136" и 1 "Ланцет".
Кроме того, российские войска роют окопы и строят оборонительные сооружения на Запорожском и Херсонском направлениях, где ВСУ готовят возможное контрнаступление.
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