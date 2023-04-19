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Британская разведка раскрыла методы и цели российских ИПСО против в Украины

Новина українською →
Москва, Среда 19 апреля 2023 09:02
Британская разведка раскрыла методы и цели российских ИПСО против в Украины Фото: Кремль использует СМИ для проведения ИПСО  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С самого начала полномасштабного вторжения в Украину российское государство использовало информационные операции как основной элемент своей стратегии. Одной из целей является международной поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Москва использует множество каналов для распространения дезинформации: преднамеренное создание и распространение ложной или сфабрикованной информации.

Одним из компонентов российской дезинформации является отмывание сообщений, когда Россия продвигает информацию от доверенных лиц или непроверенных источников в социальных сетях, которая затем проникает в более популярные или государственные СМИ.

По данным британской разведки, это направлено на то, чтобы скрыть источник информации, чтобы российскому государству было легче дистанцироваться от сообщения. Затем оно продвигает вводящие в заблуждение фрагменты сообщений, маскируя при этом свой личный интерес.

Представители российского государства подают сфабрикованные сообщения как организованно, так и конъюнктурно. "Их текущие приоритеты почти наверняка включают дискредитацию украинского правительства и сокращение международной поддержки Украины", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что в "утечке секретных документов" об украинском контрнаступлении можно увидеть сфабрикованные цифры и данные из открытых источников. По его словами, Россия может распространять фейки для того, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ и замедлить помощь от союзников.

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