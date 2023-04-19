Украина на "Рамштайне-11" будет призывать к срочным поставкам ракет для ПВО, - Financial Times

Во время одиннадцатой встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" Украина будет призывать к срочным поставкам ракет к зенитно-ракетным комплексам (ПВО), опасаясь, что их острая нехватка может позволить России начать массированные бомбардировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По словам трех официальных лиц, проинформированных о подготовке, Киев будет настаивать на том, чтобы союзники "пополнили истощающиеся запасы" на встрече "Рамштайн" в пятницу.

Как пишет издание, на Западе опасаются, что без надлежащей противовоздушной обороны "давно запланированное контрнаступление против оккупационных российских войск может потерпеть неудачу".

Так, как уточняется в статье, недавние поставки истребителей МиГ в Украину "отчасти предназначены для смягчения угрозы со стороны крупной, но до сих пор недостаточно используемой воздушной мощи России". Но "Киев отчаянно нуждается в большем количестве ракет", способных сбивать истребители.

"Тема противовоздушной обороны малой дальности все чаще поднимается украинцами", - сказал один европейский чиновник.

Источники издания заявили, что "выглядит мрачно" перспектива российских бомбардировок неуправляемыми боеприпасами, сброшенными с самолетов. Они утверждают, что если оккупантам подобное удастся, то "у Украины будут проблемы".

Западная разведка, которой ранее в этом году поделились союзники по НАТО, предупредила, что Россия накапливает истребители и ударные вертолеты вблизи линии фронта в Украине.

Это вызвало немедленный рост средств противовоздушной обороны, в том числе за счет пакета поддержки США на 2 миллиарда долларов, о котором было объявлено в конце февраля.

Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, в конце февраля США оценили, что к 23 мая способность Украины защищать свои войска на передовой будет "полностью снижена".

Как рассказал один из источников, это повышает риск того, что, как только начнется украинское контрнаступление, "Украина уже не сможет поддерживать контроль над собственным небом".

"Это сделало бы ее силы "очень уязвимыми" и, что не менее важно, позволило бы российским ВКС "проникнуть в любую точку Украины, куда они пожелают", - добавил он.

Как пишет FT, даже при адекватных поставках зенитных боеприпасов Украина по-прежнему столкнется с серьезной проблемой проведения давно запланированного контрнаступления, направленного на вытеснение России из юго-восточных районов страны.

Напомним, как ранее анонсировали в США следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе "Рамштайн", которое уже станет 11-м по счету, запланированное на 21 апреля.