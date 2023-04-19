РФ испытывает трудности с производством нового оружия, но имеет большие запасы старого, - CSIS

Россия из-за влияния западных санкций испытывает трудности с производством нового оружия. Однако у РФ есть в запасе достаточно старого вооружения для ведения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По предварительным оценкам аналитиков, Россия на войне потеряла не менее 10 тысяч единиц военной техники. Речь идет о танках, грузовиках, артиллерии, беспилотниках и прочего. Вероятно, Москве не удастся быстро восстановить арсенал из-за санкций, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

Санкции действуют

В отчете отмечается, что Россия потеряла уже более 3500 танков, поэтому расконсервирует старые Т-55. По оценкам, российский завод "Уралвагонзавод" может изготовить за месяц 20 танков, тогда как армия РФ теряет за этот период около 150 единиц.

Кроме того, CSIS отмечает, что Россия ощущает нехватку современных устройств. В частности, для оптических систем, импортированных из Франции. Теперь РФ не может приобрести современные прицелы из-за санкций. Устанавливая более старые, российские танки теряют до 2 км в радиусе действия.

Также в России стали недоступны шариковые подшипники, необходимые для производства транспортных средств. Их поставляли из Европы и Северной Америки. Теперь россияне вынуждены использовать подшипники из Китая и Малайзии, которые значительно уступают по качеству.

Аналитики добавляют, что Москва может испытывать проблемы с производством беспилотников, ракет и средств радиоэлектронной борьбы из-за нехватки микрочипов.

Много старого оружия

Исследователи также отмечают, что Украине и партнерам не следует ожидать, что трудности России в производстве оружия быстро остановят боевые действия. РФ по-прежнему сохраняет численное преимущество, поскольку имеет большие запасы старого вооружения.