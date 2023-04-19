Украина получила ПВО Patriot от трех стран, - Минобороны

Украина получила систему противовоздушной обороны Patriot от США, Германии и Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка .

Он отметил, что системы Patriot позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и дронов.

Павлюк поблагодарил союзников Украины за существенное усиление нашей ПВО.

Напомним, вчера правительство Германия официально сообщила о доставке в Украину системы ПВО Patriot вместе с ракетами.

Сегодня министр обороны Алексей Резников подтвердил прибытие систем Patriot в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.