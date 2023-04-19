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В Пентагоне назвали три приоритета военной помощи Украине

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Вашингтон, Среда 19 апреля 2023 10:20
В Пентагоне назвали три приоритета военной помощи Украине Фото: заместитель министра обороны США Колин Кал (defense gov)
Автор: Наталья Юрченко

США и партнеры проинформированы о военных нуждах Украины. Сейчас есть три главных приоритета оборонной помощи.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Кал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, Украина до сих пор нуждается в средствах для противовоздушной обороны. Кроме того, украинской армии нужны артиллерия и бронированная техника.

"Их три главных приоритета - три наших главных приоритета: противовоздушная оборона, артиллерия, механизированные и бронетехнические силы и все, что необходимо для обслуживания и поддержки этих транспортных средств", - заявил заместитель главы Пентагона.

Следует отметить, что 21 апреля пройдет очередная встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В преддверии встречи министр обороны Алексей Резников обсудил с главой Пентагона приоритеты Украины в военной помощи.

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