Новые сроки контрнаступления Украины и анонс ПВО NASAMS от Норвегии: новости за 10 марта

Война России против Украины: последние новости

Украинское наступление может начаться через два месяца, подготовка идет, - Подоляк

Украина, сдерживая оборону в Бахмуте, продолжает готовиться к контрнаступлению. Оно может начаться через два месяца, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, украинским военным для эффективных действий на фронте нужны дальнобойные ракеты и запас 155-мм боеприпасов.

Норвегия передаст Украине еще две установки NASAMS

Норвегия предоставит Украине еще две полноценные установки NASAMS в сотрудничестве с США.

"Украина остро нуждается в защите от ракетных атак и Норвегия предоставит помощь", - заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Финляндия выделит помощь Украине на десятки миллионов евро: на что пойдут деньги

Финляндия предоставит Украине 29 миллионов евро гуманитарной помощи и поддержки сотрудничества в сфере развития.

"Чтобы облегчить человеческие страдания и укрепить страну в разгар войны, Финляндия выделяет Украине 15 миллионов евро на гуманитарную помощь и 14 миллионов евро на поддержку сотрудничества в целях развития", - говорится в сообщении МИД Финляндии.

Украина на грани потери места в заявке на проведение ЧМ-2030: замена найдена

История с участием Украины в тендере на право принять футбольный чемпионат мира 2030 года вместе с Испанией и Португалией рискует завершиться, едва начавшись. Активная фаза войны - только одна из причин, пишут СМИ.

Партнеры изучают целесообразность дальнейшего участия Украины в проекте. Заменить ее в совместной заявке, вероятнее всего, предложат Марокко.

Бесславная история ЧВК заканчивается. ВСУ уничтожили большую часть "вагнеровцев" в Бахмуте

Украинские военные уничтожили большую часть ЧВК "Вагнера" в Бахмуте. Морально-психологическое состояние российских военных совсем низкое, заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Она (ЧВК - ред.) понесла существенные потери и, можно сказать, большая ее часть полегла на Бахмутских полях", - сказал он.

Премьер Финляндии допустила обсуждение передачи Украине истребителей

Финляндия может начать обсуждение передачи Украине своих истребителей Hornet. Но для таких поставок есть условия, рассказала премьер Санна Марин.

"Думаю, мы могли бы обсудить Hornet - можно ли было бы предложить их Украине и какая подготовка для этого нужна", - заявила она.