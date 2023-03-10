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Бесславная история ЧВК заканчивается. ВСУ уничтожили большую часть "вагнеровцев" в Бахмуте

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Пятница 10 марта 2023 13:15
Бесславная история ЧВК заканчивается. ВСУ уничтожили большую часть "вагнеровцев" в Бахмуте Фото: представитель Восточной группировки Сергей Череватый (facebook.com/sergij.cerevatij)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожили большую часть ЧВК "Вагнера" в Бахмуте. Морально-психологическое состояние российских военных совсем низкое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, судя по перехватам и обращениям руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в эфире, у него есть конфликты с командованием операцией. Так, его наемники оскорбляют военное руководство страны-агрессора.

К тому же, Череватый отметил, что доблесть и мастерство ВСУ фактически уничтожила группировку "Вагнера".

"Она понесла существенные потери и, можно сказать, большая ее часть полегла на Бахмутских полях", - сказал он.

Учитывая это, спикер отметил, что бесславная история ЧВК "Вагнера" скоро закончится.

Кроме того, Череватый объяснил, что удержание Бахмута важно, ведь здесь обескровливается противник и выбиваются его лучшие подразделения. К тому же, присутствует моральный аспект, ведь то, что так называемая "вторая армия мира" не может взять районный центр - это очень мощный информационно-психологический фактор влияния на командиров и военных РФ, которые понимают, что ими достаточно бездарно командуют и бросают, как отмечают на Западе, как "мясные волны".

Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отметил, что каждый день в Бахмуте имеет самую высокую ценность - каждый ход и решение способны кардинально изменить ситуацию.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Бахмут не окружен. К тому же, оборона города позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.

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