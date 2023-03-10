ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина на грани потери места в заявке на проведение ЧМ-2030: замена найдена

Новина українською →
Киев, Пятница 10 марта 2023 12:17
Украина на грани потери места в заявке на проведение ЧМ-2030: замена найдена Фото: Столичный НСК "Олимпийский" принимал финал Евро-2012 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

История с участием Украины в тендере на право принять футбольный чемпионат мира 2030 года вместе с Испанией и Португалией рискует завершиться, едва начавшись. Активная фаза войны – только одна из причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Партнеры изучают целесообразность дальнейшего участия Украины в проекте. Заменить ее в совместной заявке, вероятнее всего, предложат Марокко.

К решению ассоциации Испании и Португалии подталкивают внутренние проблемы Украины. В результате полномасштабной агрессии РФ значительно разрушена местная инфраструктура. Кроме того, ведется следствие по уголовным производствам против президента УАФ Андрея Павелко.

По мнению аналитиков, совместная заявка Испании, Португалии и Марокко может рассчитывать на более широкий круг поддержки. Совместный проект Европы и Африки будет иметь больше шансов на успех, рассчитывая на поддержку минимум двух конфедераций. Хозяева ЧМ-2030 будут определены на конгрессе ФИФА в 2024 году.

Осенью Украина присоединилась к совместной заявке пиренейских государств на проведение ЧМ-2030. По планам функционеров, украинские города приняли бы одну из групп Мундиаля. УАФ в потенциальные места проведения матчей планетарного форума внесла Донбасс и Крым.

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации