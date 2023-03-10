Украина на грани потери места в заявке на проведение ЧМ-2030: замена найдена
История с участием Украины в тендере на право принять футбольный чемпионат мира 2030 года вместе с Испанией и Португалией рискует завершиться, едва начавшись. Активная фаза войны – только одна из причин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.
Партнеры изучают целесообразность дальнейшего участия Украины в проекте. Заменить ее в совместной заявке, вероятнее всего, предложат Марокко.
К решению ассоциации Испании и Португалии подталкивают внутренние проблемы Украины. В результате полномасштабной агрессии РФ значительно разрушена местная инфраструктура. Кроме того, ведется следствие по уголовным производствам против президента УАФ Андрея Павелко.
По мнению аналитиков, совместная заявка Испании, Португалии и Марокко может рассчитывать на более широкий круг поддержки. Совместный проект Европы и Африки будет иметь больше шансов на успех, рассчитывая на поддержку минимум двух конфедераций. Хозяева ЧМ-2030 будут определены на конгрессе ФИФА в 2024 году.
Осенью Украина присоединилась к совместной заявке пиренейских государств на проведение ЧМ-2030. По планам функционеров, украинские города приняли бы одну из групп Мундиаля. УАФ в потенциальные места проведения матчей планетарного форума внесла Донбасс и Крым.
К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.
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