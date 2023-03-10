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Норвегия передаст Украине еще две установки NASAMS

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Пятница 10 марта 2023 19:45
Норвегия передаст Украине еще две установки NASAMS Фото: министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвегия предоставит Украине еще две полноценные установки NASAMS в сотрудничестве с США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Норвегии Берна Арильда Грама.

"Украина остро нуждается в защите от ракетных атак и Норвегия предоставит помощь", - говорится в заявлении.

В сотрудничестве с США Норвегия предоставит Украине две огневые установки NASAMS. Они поступят в дополнение к двум огненным единицам, предоставленным Соединенными Штатами прошлой осенью.

Отмечается, что NASAMS зарекомендовали себя эффективной системой ПВО. Сложение еще двух огневых единиц значительно улучшит способность Украины защищать свои города и критически важную инфраструктуру от российских ракетных атак. Норвегия научит украинский персонал обслуживания и эксплуатации системы.

"Прошел более года с тех пор, как российский режим начал войну против Украины. Война имеет огромные последствия. Погибли десятки тысяч украинских мирных жителей и военнослужащих. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Большинство страны превратилось в руины. Я увидел это своими глазами и это произвело на меня глубокое впечатление", - добавил министр.

Что известно о NASAMS

NASAMS - передвижной зенитный ракетный комплекс малого и среднего радиуса действия, предназначенный для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. Он способен уничтожать дроны, баллистические и крылатые ракеты, вертолеты, самолеты и другие воздушные цели.

Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence&Aerospace и американской фирмой Raytheon Technologies.

Напомним, что в пятницу, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом.

Парламент Норвегии одобрил пятилетнюю программу поддержки Украины. На нее выделят 75 млрд норвежских крон, это почти 7 млрд евро.

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