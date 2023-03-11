Нові терміни контрнаступу України та анонс ППО NASAMS від Норвегії: новини за 10 березня

Війна Росії проти України: останні новини

Український наступ може розпочатися через два місяці, підготовка триває, - Подоляк

Україна, стримуючи оборону у Бахмуті, продовжує готуватися до контрнаступу. Він може розпочатися через два місяці, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, українським військовим для ефективних дій на фронті потрібні далекобійні ракети та запас 155-мм боєприпасів.

Норвегія передасть Україні ще дві установки NASAMS

Норвегія надасть Україні ще дві повноцінні установки NASAMS у співпраці зі США.

"Україна гостро потребує захисту від ракетних атак і Норвегія надасть допомогу", - заявив голова Міноборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Фінляндія виділить допомогу Україні на десятки мільйонів євро: на що підуть гроші

Фінляндія надасть Україні 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги та підтримки співробітництва у сфері розвитку.

"Щоб полегшити людські страждання та зміцнити країну у розпал війни, Фінляндія виділяє Україні 15 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та 14 мільйонів євро на підтримку співпраці з метою розвитку", - йдеться у повідомленні МЗС Фінляндії.

Україна на межі втрати місця у заявці на проведення ЧС-2030: заміну знайдено

Історія щодо участі України у тендері на право прийняти футбольний чемпіонат світу 2030 року разом з Іспанією та Португалією ризикує завершитися, щойно розпочавшись. Активна фаза війни - лише одна з причин, пишуть ЗМІ.

Партнери вивчають доцільність подальшої участі України у проекті. Замінити її у спільній заявці, найімовірніше, запропонують Марокко.

Безславна історія ПВК закінчується. ЗСУ знищили більшу частину "вагнерівців" у Бахмуті

Українські військові знищили більшу частину ПВК "Вагнера" у Бахмуті. Морально-психологічний стан російських військових дуже низький, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Вона (ЧВК - ред.) зазнала суттєвих втрат і, можна сказати, більша її частина полегла на Бахмутських полях", - сказав він.

Прем'єр Фінляндії допустила обговорення передачі Україні винищувачів

Фінляндія може розпочати обговорення передачі Україні своїх винищувачів Hornet. Але для таких постачань є умови, розповіла прем'єр Санна Марін.

"Думаю, ми могли б обговорити Hornet - чи можна було запропонувати їх Україні і яка підготовка для цього потрібна", - заявила вона.