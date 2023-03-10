Премьер Финляндии допустила обсуждение передачи Украине истребителей

Финляндия может начать обсуждение передачи Украине своих истребителей Hornet. Но для таких поставок есть условия.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle , об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

По ее словам, такие дискуссии могут начаться в Финляндии, поскольку страна закупила у США современные истребители F-35.

"Думаю, мы могли бы обсудить Hornet - можно ли было бы предложить их Украине и какая подготовка для этого нужна", - заявила премьер.

При этом глава правительства уточнила, что обсуждения насчет передачи Украине истребителей находятся на очень ранней стадии и для таких поставок необходимо широкое международное сотрудничество.

Стоит заметить, что сейчас у Финляндии есть 55 истребителей F/A-18 Hornet и около двадцати тренировочных моделей. Заменить их на F-35 планируется до 2026 года.