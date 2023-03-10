ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Финляндии допустила обсуждение передачи Украине истребителей

Новина українською →
Пятница 10 марта 2023 21:53
Премьер Финляндии допустила обсуждение передачи Украине истребителей Фото: Санна Марин, премьер Финляндии (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Финляндия может начать обсуждение передачи Украине своих истребителей Hornet. Но для таких поставок есть условия.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle, об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

По ее словам, такие дискуссии могут начаться в Финляндии, поскольку страна закупила у США современные истребители F-35.

"Думаю, мы могли бы обсудить Hornet - можно ли было бы предложить их Украине и какая подготовка для этого нужна", - заявила премьер.

При этом глава правительства уточнила, что обсуждения насчет передачи Украине истребителей находятся на очень ранней стадии и для таких поставок необходимо широкое международное сотрудничество.

Стоит заметить, что сейчас у Финляндии есть 55 истребителей F/A-18 Hornet и около двадцати тренировочных моделей. Заменить их на F-35 планируется до 2026 года.

Напомним, ранее стало известно, что Марин сегодня, 10 марта, посетила Киев с рабочим визитом.

В частности, она провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Военная техника Финляндия Военная помощь
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации