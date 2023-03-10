Цель России неизменна. В Минобороны назвали приоритетную задачу оккупантов
Россия не изменила стратегическую цель в войне против Украины. Противник стремится оккупировать восток и полностью уничтожить Украину как государство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.
"Стратегические цели РФ в войне против Украины остаются неизменными. Противник не отказывается от планов уничтожения и захвата нашего государства", - отмечает она.
Маляр подчеркнула, что для Москвы первоочередной задачей остается полная оккупация востока Украины, в частности Донецкой и Луганской областей. Несмотря на все попытки россиян, пока им не удается осуществить задуманное.
"Вместе с тем, по состоянию на сегодняшний день основные усилия враг сосредоточивает на востоке Украины и пытается выполнить задачу выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Впрочем, уже несколько месяцев подряд им это не удается", - добавила замминистра.
Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что наши защитники за прошлые сутки отбили 102 атаки оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
В то же время аналитики ISW отмечают, что ВСУ провели контратаку на востоке Бахмута и атаковали местоположение "вагнеровцев" в оккупированном Волновахе.
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