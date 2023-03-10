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Украинское наступление может начаться через два месяца, подготовка идет, - Подоляк

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Киев, Пятница 10 марта 2023 11:54
Украинское наступление может начаться через два месяца, подготовка идет, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина, сдерживая оборону в Бахмуте, продолжает готовиться к контрнаступлению. Оно может начаться через два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью La Stampa.

По его словам, украинским военным для эффективных действий на фронте нужны дальнобойные ракеты и запас 155-мм боеприпасов.

"Мы истощим россиян, а потом сосредоточимся кое-где. Нам нужны ракеты большой дальности", - сказал он.

Подоляк отметил, что Бахмут остается стратегически важным. Это позволяет завершить подготовку к наступательным действиям.

"Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не спешим, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев", - добавил советник главы ОП.

Напомним, аналитики ISW считают, что атаки российских оккупантов на востоке дают возможность ВСУ начать собственное контрнаступление.

В то же время украинские военные отмечают, что к наступательным действиям Украине нужно подготовиться. В частности, дождаться помощи от партнеров и наладить логистику.

Издание The Economist уверяет, что украинские силы уже приступили к подготовке. Об этом свидетельствуют объемы передаваемой союзниками техники, а также обучение войск за границей.

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