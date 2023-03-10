Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
По данным на утро пятницы, 10 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 870 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 156990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет, 9 БПЛА и 34 ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 156990 (+870) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3448 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 6742 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2475 (+10) ед,
- РСЗО - 491 (+3) ед,
- средства ПВО - 256 (+2) ед,
- самолетов - 304 (+1) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2107 (+9),
- крылатые ракеты - 907 (+34),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5337 (+6) ед,
- специальная техника - 240 (+3)
Как сообщалось, ВСУ за прошедшие сутки отразили 102 атаки российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
При этом ВСУ провели контратаку на востоке Бахмута, а также во временно оккупированной Волновахе поразили место стоянки техники боевиков ЧВК "Вагнера".
А массированный ракетный удар по Украине, совершенный войсками РФ 9 марта, стал крупнейшим в 2023 году, однако эта атака могла послужить только целям российской государственной пропаганды.
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