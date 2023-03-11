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Новые сроки контрнаступления Украины и анонс ПВО NASAMS от Норвегии: новости за 10 марта

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Украина, Суббота 11 марта 2023 08:15
Новые сроки контрнаступления Украины и анонс ПВО NASAMS от Норвегии: новости за 10 марта Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины может начаться через два месяца. Тем временем Норвегия анонсировала передачу нашей стране систем ПВО NASAMS.

Более детально о том, что произошло в пятницу, 10 марта, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Украинское наступление может начаться через два месяца, подготовка идет, - Подоляк

Украина, сдерживая оборону в Бахмуте, продолжает готовиться к контрнаступлению. Оно может начаться через два месяца, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, украинским военным для эффективных действий на фронте нужны дальнобойные ракеты и запас 155-мм боеприпасов.

Норвегия передаст Украине еще две установки NASAMS

Норвегия предоставит Украине еще две полноценные установки NASAMS в сотрудничестве с США.

"Украина остро нуждается в защите от ракетных атак и Норвегия предоставит помощь", - заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Финляндия выделит помощь Украине на десятки миллионов евро: на что пойдут деньги

Финляндия предоставит Украине 29 миллионов евро гуманитарной помощи и поддержки сотрудничества в сфере развития.

"Чтобы облегчить человеческие страдания и укрепить страну в разгар войны, Финляндия выделяет Украине 15 миллионов евро на гуманитарную помощь и 14 миллионов евро на поддержку сотрудничества в целях развития", - говорится в сообщении МИД Финляндии.

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