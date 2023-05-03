Новые санкции против РФ и продление военного положения в Украине: новости за 2 мая

Верховная рада приняла законопроект, которым предлагалось продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней, а президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит большой пакет санкций против России.

Война России против Украины: последние новости

В Украине на 90 дней продлили мобилизацию и военное положение

Верховная рада приняла законопроект, которым предлагалось продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней.

Согласно принятым законопроектам, которые вчера, 1 мая, подал в Совет президент Украины Владимир Зеленский, военное положение и мобилизацию в Украине продлят на 90 суток с 05:30 20 мая 2023 года.

Санкции против России

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит обширный пакет санкций против России. Решения по этому поводу будут приняты уже в скором времени.

Совет признал политический режим в России рашизмом

Верховная рада поддержала проект постановления, согласно которому политический режим в России официально признается рашизмом. Соответствующую инициативу поддержал 281 народный депутат.

Она предусматривает призыв к ООН, Европарламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.

В Брянской области снова взорвали железную дорогу

Во вторник, 2 мая, в Брянской области РФ взорвали железную дорогу. Из-за этого 20 вагонов грузового состава сошли с путей.

"Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированной однопутной гонке Снежецкая - Белые Берега в Брянской области из-за "незаконного вмешательства" в работу железнодорожного транспорта произошло сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда", - говорится в заявлении.

Китаю следует подтолкнуть Россию к выводу войск из Украины, - посол США

Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что страны Запада ожидают от Китая, что он повлияет на вывод российских войск из Украины. Пекину необходимо быть более жестким по отношению к Москве.

Зерновое соглашение обсудят с участием всех сторон

Переговоры по зерновому соглашению, которое позволяет Украине экспортировать продукцию через безопасный коридор в Черном море, запланированы на завтра, 3 мая. Ожидается, что участие в них примут все стороны.