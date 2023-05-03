Новые санкции против РФ и продление военного положения в Украине: новости за 2 мая
Верховная рада приняла законопроект, которым предлагалось продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней, а президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит большой пакет санкций против России.
РБК-Украина собрала главные новости за 2 мая.
Война России против Украины: последние новости
- Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые яростные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины стойко держат оборону.
- Ночью на вторник, 2 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Ранения получил один человек.
- Российским войскам, дислоцирующимся в Брянской и Курской областях, командование выдает украинскую военную форму. В этой связи возможны провокации врага на северной границе.
- Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 460 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла более 191 тысячи своих воинов.
- Россияне массированно обстреливали Украину осенью и зимой, но не смогли добиться желаемого результата. Пока они меняют тактику, а вместе с этим – и приоритетные для поражения цели.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может уволить оккупированный Россией Крым без ведения боя.
- Украинские защитники в Бахмуте сдержали вражеский штурм, а также сбили два беспилотника РФ. Под огневым поражением украинских защитников из стрелкового оружия и гранатометов оккупанты с потерями отступили.
- Генерал США Марк Милли заявил, что у Украины сейчас есть возможность проводить как наступательные операции, так и оборонные. Возможности ВСУ значительно выросли на фоне поставок вооружения.
В Украине на 90 дней продлили мобилизацию и военное положение
Верховная рада приняла законопроект, которым предлагалось продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней.
Согласно принятым законопроектам, которые вчера, 1 мая, подал в Совет президент Украины Владимир Зеленский, военное положение и мобилизацию в Украине продлят на 90 суток с 05:30 20 мая 2023 года.
Санкции против России
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит обширный пакет санкций против России. Решения по этому поводу будут приняты уже в скором времени.
Совет признал политический режим в России рашизмом
Верховная рада поддержала проект постановления, согласно которому политический режим в России официально признается рашизмом. Соответствующую инициативу поддержал 281 народный депутат.
Она предусматривает призыв к ООН, Европарламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.
В Брянской области снова взорвали железную дорогу
Во вторник, 2 мая, в Брянской области РФ взорвали железную дорогу. Из-за этого 20 вагонов грузового состава сошли с путей.
"Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированной однопутной гонке Снежецкая - Белые Берега в Брянской области из-за "незаконного вмешательства" в работу железнодорожного транспорта произошло сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда", - говорится в заявлении.
Китаю следует подтолкнуть Россию к выводу войск из Украины, - посол США
Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что страны Запада ожидают от Китая, что он повлияет на вывод российских войск из Украины. Пекину необходимо быть более жестким по отношению к Москве.
Зерновое соглашение обсудят с участием всех сторон
Переговоры по зерновому соглашению, которое позволяет Украине экспортировать продукцию через безопасный коридор в Черном море, запланированы на завтра, 3 мая. Ожидается, что участие в них примут все стороны.
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