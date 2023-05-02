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Пограничники сдержали штурм оккупантов в Бахмуте и сбили два беспилотника

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Бахмут, Вторник 02 мая 2023 18:02
Пограничники сдержали штурм оккупантов в Бахмуте и сбили два беспилотника Фото: Военный (facebook com easternforce)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники в Бахмуте сдержали вражеский штурм, а также сбили два беспилотника РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Вчера пограничники дважды вели бой с российскими захватчиками в Бахмуте. Днем в стрелковом столкновении охранники границы остановили попытку врага изменить тактическое положение, а ночью в ближнем бою сдерживали штурм захватчиков на позиции в соседнем квартале", - говорится в сообщении.

Под огневым поражением украинских защитников из стрелкового оружия и гранатометов оккупанты с потерями отступили.

"В другом секторе обороны антидроновым расчетом бойцов ГПСУ также удалось сбить два вражеских беспилотника, проводивших воздушную разведку", - добавили пограничники.

Напомним, что Россия хочет захватить Бахмут до 9 мая, но Силы обороны сделают все, чтобы их планы не воплотились в реальность.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский приехал с проверкой на позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

На прошлой неделе во время боевых действий в городе Бахмут погибли двое канадских добровольцев, проходивших службу в Интернациональном легионе.

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