Китаю нужно подтолкнуть Россию к выводу войск из Украины, - посол США

Страны Запада ожидают от Китая, что он повлияет на вывод российских войск из Украины. Пекину необходимо быть более жестким по отношению к Москве.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс.

По его словам, сейчас Западу нужно от Китая, чтобы он подтолкнул Россию к выводу своих солдат с территории Украины, и страна стала полностью суверенной.

"Было бы полезно, если бы Китай подтолкнул Россию к прекращению бомбардировок украинских школ, украинских больниц и украинских жилых домов. Только за последние месяц-два мы стали свидетелями огромных человеческих жертв в результате этих злобных российских воздушных атак и атак беспилотников на украинское гражданское население", - добавил дипломат.

Бернс также отметил, что разговор между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским был "хорошим первым шагом", но неясно, последуют ли за ним какие-либо действия.

"Мы бы хотели, чтобы Китай был гораздо более жестким в своих советах россиянам. Мы хотели бы увидеть действия по скорейшему прекращению войны, разумеется, на условиях, которые может принять украинское правительство", - отметил посол.

Бернс подчеркнул, что его страна очень внимательно следит за потенциальной передачей китайского оружия России.

"Мы не видели доказательств того, что китайцы делают это, но мы продолжаем наблюдать за этим", - уточнил он.