Нові санкції проти РФ та продовження воєнного стану в Україні: новини за 2 травня
Верховна рада ухвалила законопроект, яким пропонувалося продовжити воєнний стан та мобілізацію в країні на 90 днів, а президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує великий пакет санкцій проти Росії.
РБК-Україна зібрало головні новини за 2 травня.
Війна Росії проти України: останні новини
- Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку, наші воїни стійко тримають оборону.
- Вночі на вівторок, 2 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Поранення отримала одна людина.
- Російським військам, які дислокуються у Брянській та Курській областях, командування видає українську військову форму. У зв'язку з чим можливі провокації ворога на північному кордоні.
- Українські військові за минулу добу знищили 460 російських загарбників. Загалом з початку повномасштабної війни армія РФ втратила понад 191 тисячу своїх вояків.
- Росіяни масовано обстрілювали Україну восени та взимку, але не змогли досягти бажаного результату. Наразі вони змінюють тактику, а разом з цим - і пріоритетні для ураження цілі.
- Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна може звільнити окупований Росією Крим без ведення бою.
- Українські захисники у Бахмуті стримали ворожий штурм, а також збили два безпілотники РФ. Зазначається, що під вогневим ураженням українських захисників зі стрілецької зброї та гранатометів окупанти з втратами відступили.
- Генерал США Марк Міллі заявив, що Україна зараз має можливість проводити як наступальні операції, так і оборонні. Можливості ЗСУ значно зросли на тлі постачання озброєння.
В Україні на 90 днів продовжили мобілізацію та воєнний стан
Верховна рада ухвалила законопроект, яким пропонувалося продовжити воєнний стан та мобілізацію в країні на 90 днів.
Згідно з ухваленими законопроектами, які вчора, 1 травня, подав до Ради президент України Володимир Зеленський, воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать на 90 діб з 05:30 20 травня 2023 року.
Санкції проти Росії
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує великий пакет санкцій проти Росії. Рішення щодо цього будуть ухвалені вже незабаром.
Рада визнала політичний режим у Росії рашизмом
Верховна рада підтримала проект постанови, згідно з якою політичний режим у Росії офіційно визнається рашизмом. Відповідну ініціативу підтримав 281 народний депутат.
Вона передбачає заклик до ООН, Європарламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.
У Брянській області знову підірвали залізницю
У вівторок, 2 травня, у Брянській області РФ підірвали залізницю. Через це 20 вагонів вантажного складу зійшли з колій.
"Сьогодні о 19:47 на неелектрифікованому одноколійному перегоні Сніжецька - Білі Береги у Брянській області через "незаконне втручання" у роботу залізничного транспорту відбулося сходження локомотива та близько 20 вагонів вантажного поїзда", - йдеться у заяві.
Китаю потрібно підштовхнути Росію до виведення військ з України, - посол США
Посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що країни Заходу очікують від Китаю, що він вплине на виведення російських військ з України. Пекіну необхідно бути жорсткішим по відношенню до Москви.
Зернову угоду обговорять за участю всіх сторін
Переговори щодо зернової угоди, яка дозволяє Україні експортувати продукцію через безпечний коридор у Чорному морі заплановані на завтра, 3 травня. Очікується, що участь у них візьмуть усі сторони.
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