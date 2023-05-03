Нові санкції проти РФ та продовження воєнного стану в Україні: новини за 2 травня

Верховна рада ухвалила законопроект, яким пропонувалося продовжити воєнний стан та мобілізацію в країні на 90 днів, а президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує великий пакет санкцій проти Росії.

Війна Росії проти України: останні новини

В Україні на 90 днів продовжили мобілізацію та воєнний стан

Верховна рада ухвалила законопроект, яким пропонувалося продовжити воєнний стан та мобілізацію в країні на 90 днів.

Згідно з ухваленими законопроектами, які вчора, 1 травня, подав до Ради президент України Володимир Зеленський, воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать на 90 діб з 05:30 20 травня 2023 року.

Санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує великий пакет санкцій проти Росії. Рішення щодо цього будуть ухвалені вже незабаром.

Рада визнала політичний режим у Росії рашизмом

Верховна рада підтримала проект постанови, згідно з якою політичний режим у Росії офіційно визнається рашизмом. Відповідну ініціативу підтримав 281 народний депутат.

Вона передбачає заклик до ООН, Європарламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.

У Брянській області знову підірвали залізницю

У вівторок, 2 травня, у Брянській області РФ підірвали залізницю. Через це 20 вагонів вантажного складу зійшли з колій.

"Сьогодні о 19:47 на неелектрифікованому одноколійному перегоні Сніжецька - Білі Береги у Брянській області через "незаконне втручання" у роботу залізничного транспорту відбулося сходження локомотива та близько 20 вагонів вантажного поїзда", - йдеться у заяві.

Китаю потрібно підштовхнути Росію до виведення військ з України, - посол США

Посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що країни Заходу очікують від Китаю, що він вплине на виведення російських військ з України. Пекіну необхідно бути жорсткішим по відношенню до Москви.

Зернову угоду обговорять за участю всіх сторін

Переговори щодо зернової угоди, яка дозволяє Україні експортувати продукцію через безпечний коридор у Чорному морі заплановані на завтра, 3 травня. Очікується, що участь у них візьмуть усі сторони.