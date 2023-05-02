ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери российской армии

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 460 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла более 191 тысячи своих вояк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Общие боевые потери российской армии по состоянию на 2 мая ориентировочно составили:

личного состава - около 191420 (+460) человек ликвидировано,

танков - 3701 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 7193 (+1) ед,

артиллерийских систем - 2930 (+9) ед,

РСЗО - 544 (+0) ед,

средства ПВО - 298 (+3) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2477 (+1),

крылатые ракеты - 947 (+15),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5851 (+6) ед,

специальная техника - 360 (+1).

Напомним, в Белом доме сообщали, что наступление россиян на Бахмут провалилось. С декабря прошлого года в боях погибло около 20 тысяч захватчиков.

Однако оккупанты продолжают наступать на востоке. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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