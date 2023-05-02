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ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери российской армии

Новина українською →
Вторник 02 мая 2023 08:28
ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери российской армии Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери российской армии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 460 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла более 191 тысячи своих вояк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии по состоянию на 2 мая ориентировочно составили:

  • личного состава - около 191420 (+460) человек ликвидировано,
  • танков - 3701 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 7193 (+1) ед,
  • артиллерийских систем - 2930 (+9) ед,
  • РСЗО - 544 (+0) ед,
  • средства ПВО - 298 (+3) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2477 (+1),
  • крылатые ракеты - 947 (+15),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5851 (+6) ед,
  • специальная техника - 360 (+1).

Напомним, в Белом доме сообщали, что наступление россиян на Бахмут провалилось. С декабря прошлого года в боях погибло около 20 тысяч захватчиков.

Однако оккупанты продолжают наступать на востоке. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери российской армии
ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери российской армии
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