ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери российской армии
Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери российской армии (Getty Image)
Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 460 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла более 191 тысячи своих вояк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии по состоянию на 2 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 191420 (+460) человек ликвидировано,
- танков - 3701 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 7193 (+1) ед,
- артиллерийских систем - 2930 (+9) ед,
- РСЗО - 544 (+0) ед,
- средства ПВО - 298 (+3) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2477 (+1),
- крылатые ракеты - 947 (+15),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5851 (+6) ед,
- специальная техника - 360 (+1).
Напомним, в Белом доме сообщали, что наступление россиян на Бахмут провалилось. С декабря прошлого года в боях погибло около 20 тысяч захватчиков.
Однако оккупанты продолжают наступать на востоке. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
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