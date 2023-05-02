Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: есть раненый, повреждена школа

Ночью на вторник, 2 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - ранили 1 человека, повредили школу", - рассказал он. По данным мэра Краматорска Александра Гончаренко, кроме школьного учреждения, повреждены 14 многоэтажек, больница и детский центр реабилитации. "Ранен сторож - состояние не тяжелое", - добавил он. Кроме того: Авдеевка испытала два массированных артобстрела - снаряды попали по трем улицам;

трижды под обстрелы попало Курахово - повреждено сельхозпредприятие;

в Северске ранен человек, повреждена многоэтажка и 2 частных дома;

6 раз россияне обстреляли Лиманскую общину - без жертв и разрушений.