В Воздушных силах объяснили изменение тактики россиян и назвали приоритетные цели

Россияне массированно обстреливали Украину осенью и зимой, но не смогли добиться желаемого результата. Они меняют тактику, а вместе с этим - и приоритетные для поражения цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что противник постоянно меняет свою тактику в соответствии с теми задачами, которые он ставит перед собой.

Так, осенью и зимой россияне прибегали к массированным обстрелам наших объектов топливно-энергетического сектора. Осенью они выпускали большое количество ракет еженедельно, а с наступлением зимы - еще увеличивали их количество.

При этом оккупанты не смогли достичь желаемого эффекта. Они нанесли Украине вред, но не достигли своих целей. Украина не была в блэкауте.

Игнат отметил, что сейчас у россиян нет некоторых средств для дальнейшего ведения обстрелов - у них нет достаточного количества крылатых управляемых дальнобойных ракет. Так что оккупанты будут применять то, что могут себе позволить. Это касается как ракет воздушного базирования Х-101, Х-55, так и "Калибров". По его словам, это ракеты, которые могут лететь далеко и точно.

Так, россияне будут применять имеющееся оружие по наиболее приоритетным для них целям.

"Такими приоритетами понятно, что остается и западное вооружение, которое нам предоставляют партнеры. И не надо списывать со счетов объекты нашего топливно-энергетического сектора, от этого зависит вся жизнь в государстве, обеспечение Вооруженных сил. Враг будет это делать", - сказал спикер Воздушных сил.

Напомним, в Офисе президента отмечали, что россияне могут прицельно бить по гражданским, чтобы спровоцировать Украину и ускорить контрнаступление.

Кроме того, эксперт объяснил, почему Россия возобновила массированные атаки и может ли вернуться в залп 60 ракет.

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