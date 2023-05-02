ua ru
Вт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине на 90 дней продлили мобилизацию и военное положение

Новина українською →
Киев, Вторник 02 мая 2023 15:53
В Украине на 90 дней продлили мобилизацию и военное положение Фото: в Украине на 90 дней продлили мобилизацию и военное положение (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховная рада приняла законопроект, которым предлагалось продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Согласно принятым законопроектам, которые вчера, 1 мая, подал в Раду президент Украины Владимир Зеленский, военное положение и мобилизацию в Украине продлят на 90 суток с 05:30 20 мая 2023 года.

Фото: результаты голосования в Раде (t.me/oleksiihoncharenko)

Всего за принятие законопроекта проголосовали 326 нардепов.

Стоит заметить, что это было уже седьмое голосование парламента по вопросу военного положения с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об утверждении указов о продлении срока действия военного положения в Украине.

Также глава государства предложил продлить мобилизацию в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Верховная рада Война России против Украины Мобилизация в Украине
NEWS
В Украине на 90 дней продлили мобилизацию и военное положение
В Украине на 90 дней продлили мобилизацию и военное положение
DAILY
Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию