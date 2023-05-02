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Зеленский: Готовим большой санкционный пакет, а решение уже скоро

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Вторник 02 мая 2023 20:15
Зеленский: Готовим большой санкционный пакет, а решение уже скоро Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина готовит обширный пакет санкций против России. Решения по этому поводу будут приняты уже в скором времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел совещание по ужесточению санкционных режимов", - говорится в заявлении.

По словам президента, речь идет об украинских ограничениях и совместных с партнерами. Президент добавил, что все внимательно следят за тем, как государство-террорист пытается обходить санкции, фиксируют каждое такое направление и работают вместе с партнерами, чтобы заблокировать это.

"Готовим большой санкционный пакет - решение уже в скором времени", - добавил глава Украины.

Напомним, что во вторник, 2 мая, Верховная рада Украины призвала иностранные государства ввести санкции против "Росатома".

Недавно Зеленский сказал, что новый план действий по дальнейшим санкциям против России, разработанный группой Макфола-Ермака, получат все ключевые лидеры мира.

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