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В Брянской области снова подорвали железную дорогу: в сети показали первые кадры

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Россия, Вторник 02 мая 2023 21:03
В Брянской области снова подорвали железную дорогу: в сети показали первые кадры Фото: Вагоны (Рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 2 мая, в Брянской области РФ подорвали железную дорогу. Из-за этого 20 вагонов грузового состава сошли с путей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Российской железной дороги", которое приводит "Медуза".

"Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированной однопутной гонке Снежецкая - Белые Берега в Брянской области из-за "незаконного вмешательства" в работу железнодорожного транспорта произошло сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда", - говорится в заявлении.

По предварительным данным, пострадавших нет, открытого горения нет. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда.

Telgram-каналы сообщают, что было слышно три взрыва, а "диверсантов" уже ищут.

Обновлено 21:11

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что сработало неустановленное взрывное устройство.

"Пострадавших нет. В результате с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте", - сказал губернатор.

Обновлено 21:29

Telgram-каналы сообщают, что взрывы на железнодорожных путях, которые произошли 1 мая на 136 км пути Брянск-Унеча, и сегодняшнюю диверсию могли совершить одни и те же диверсанты. Примерное расстояние между местами взрывов около 111 километров.

Напомним, вчера в Брянской области взорвали железную дорогу, поезд с 60 вагонами сошел с рельсов, он был загружен нефтепродуктами.

СМИ сообщали, что на железнодорожных путях установили взрывчатку в трех местах.

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