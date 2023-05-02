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Рада признала политический режим в России рашизмом

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Киев, Вторник 02 мая 2023 16:30
Рада признала политический режим в России рашизмом Фото: Рада признала политический режим в России рашизмом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховная рада поддержала проект постановления, согласно которому политический режим в России официально признается рашизмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

По его словам, в ходе сегодняшнего заседания ВР соответствующую инициативу поддержал 281 народный депутат.

Рада признала политический режим в России рашизмомФото: результаты голосования в Раде (t.me/oleksiihoncharenko)

Авторы проекта постановления предлагали назвать российский режим рашизмом, поскольку в РФ формировалась неоимперская, тоталитарная диктатуры, которые подражают худшим практикам прошлого и воплощают идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма).

Также инициатива предусматривает призыв к ООН, Европарламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.

Напомним, проект постановления о признании политического режима в России рашизмом появился на сайте Рады еще 13 марта.

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