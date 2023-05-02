Рада признала политический режим в России рашизмом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram .

По его словам, в ходе сегодняшнего заседания ВР соответствующую инициативу поддержал 281 народный депутат.

Фото: результаты голосования в Раде (t.me/oleksiihoncharenko)

Авторы проекта постановления предлагали назвать российский режим рашизмом, поскольку в РФ формировалась неоимперская, тоталитарная диктатуры, которые подражают худшим практикам прошлого и воплощают идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма).

Также инициатива предусматривает призыв к ООН, Европарламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.