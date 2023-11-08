Новые NASAMS для Украины и анонс отставки одного из министров: новости за 7 ноября

Вчера, 7 ноября 2023 года, Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал отставку одного из министров на этой неделе.

Война России против Украины: последние новости

Зеленский заявил, что Украина получила дополнительные NASAMS. Уже встали на боевое дежурство

Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS . Они уже встали на боевое дежурство и будут хорошим усилением ПВО накануне зимы.

"Получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме", - рассказал президент Владимир Зеленский.

Комментируя ситуацию на фронте, президент отметил, что боевые действия продолжаются на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.

"Заслушали данные разведок по ситуации на ВОТ, в Черноморском регионе и в странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мероприятиях", - добавил Зеленский.

В Раде анонсировали отставку одного из министров

На этой неделе Верховная рада отправит в отставку одного из министров. Кандидатом на увольнение стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Анонсирую на этой неделе увольнение одного из министров Кабинета министров", - написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.в своем Telegram-канале.

Арахамия не назвал имя министра, но, по словам другого нардепа - Ярослава Железняка (фракция "Голос"), - правительство покинет министр спорта Вадим Гутцайт.

Совет может легализовать медицинский каннабис в ближайшее время: названные термины

Верховная рада может принять закон о медицинском каннабисе в ближайшее время. Это может произойти уже в этом месяце.

По словам главы парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса №7457 на парламентском комитете 4 ноября был полностью поддержан к принятию во втором чтении со всеми комитетскими поправками.

"Учтены все замечания МВД, общественных и пациентских организаций. По мнению комитета и по мнению экспертов, этот проект закона наиболее сбалансированный из тех редакций, которые попадали в зал Верховной рады", - говорит Радуцкий.

Он ожидает, что найдутся отдельные депутаты, которые будут пытаться "сбить" этот закон.

"Однако в то же время предполагаю, что в этом месяце он уже может быть принят", - сообщил Радуцкий.

Получил четкий сигнал. Кулеба намекнул на положительный отчет Еврокомиссии по Украине

Европейская комиссия дала четкий сигнал, что Украина движется к открытию переговоров по членству в Евросоюзе.

"Я не могу вдаваться в детали... Но четкий сигнал, который я получил от всех собеседников, завтра на заседании Еврокомиссии будут принимать окончательное решение, такой - Украина движется к решению Европейского совета в декабре этого года об открытии переговоров", - рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров в Еврокомиссии.

Он отметил, что если не случится никаких форсмажоров, то вступительные переговоры начнутся в декабре. Для этого в Украине и Евросоюзе есть политическая воля.

При этом Кулеба прокомментировал слухи о том, что наша страна выполнила только четыре из семи рекомендаций ЕК для открытия вступительных переговоров. По его словам, Еврокомиссия "не мыслит такими категориями как одна из семи или две из семи".

"Суть в конечном результате. Когда мы концентрируемся на том, сколько рекомендаций выполнила Украина, мы уводим дискуссию от главного - есть результат или нет. У меня есть основания полагать, что результат будет", - подчеркнул министр.

Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с олигархом Фридманом

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 7 ноября, ввел санкции против девяти юридических лиц. Часть из них связана с российским олигархом Михаилом Фридманом.

Отмечается, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Предложения о введении санкций внесла Служба безопасности Украины. Под санкциями оказались следующие компании:

Sogeral Foundation;

Haberfield Limited;

Alfa Finance Holdings Limited;

Erasmony Limited;

Rissa Investments Limited;

International Distribution Systems Limited;

Slavisilla Holdings Limited;

CTF Holdings S.A.;

Dendar Investment Fund Limited.

Компании зарегистрированы на Кипре, в Лихтенштейне и Люксембурге. Часть компаний попали под ограничения на 10 лет, другая часть на два года.

Часть компаний имеет отношение к российскому олигарху Михаилу Фридману. Например, речь идет о International Distribution Systems Limited, Erasmony Limited, Alfa Finance Holdings Limited.

Нет "Арктур". В Минздраве уточнили, какой вид COVID обнаружили в Ровенской области

В Украине на территории Ровенской области был зарегистрирован случай нового субварианта коронавируса варианта "Омикрон" под названием "Пирола". Этот штамм обнаружили у молодого человека в возрасте 20 лет.

"Система эпидемиологического надзора построена так, что почти из каждой области мы еженедельно получаем определенный набор образцов от пациентов, заболевших любыми острыми респираторными инфекциями. Проводится их секвенирование и мы идентифицируем, какой это конкретно штамм", - сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, такая работа не останавливалась с начала широкомасштабной войны и это дает возможность прогнозировать развитие эпидемической ситуации. Как раз на этой неделе было впервые зафиксировано появление вируса "Пирола" на территории Украины в Ровенской области.

"Но мы понимаем, что "Пирола", "Эрис" и все остальные - это все отклонения от базовой линии "Омикрона". И все эти штаммы имеют определенные общие характеристики. Они заключаются в том, что каждая новая мутация приводит к тому, что вирус еще быстрее передается от человека к человеку, ему еще больше удается прятаться от иммунного ответа и все больше людей, которые прошли даже полный курс вакцинации имеют риск заболеть, но все равно у них сохраняется защитное действие вакцины", - сказал главный государственный санитарный врач.

Он уточнил, что люди, которые имеют полный курс вакцинации, все равно переносят инфекцию или в легкой форме, или не болеют вообще.

Что будет с полномочиями Зеленского без выборов в 2024 году: ответ ЦИК

Президент Украины Владимир Зеленский продолжит выполнять полномочия главы государства, если в 2024 году не пройдут выборы. Это предусмотрено украинским законодательством.

Как напомнил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, украинское законодательство не предусматривает проведение выборов во время военного положения.

"Поэтому никаких сообщений, или никаких каких-то вещей ЦИК не только не получила, но и не могла получить. Мы независимый избирательный орган, мы руководствуемся исключительно законом. Выборы, в частности, президента назначаются постановлением Рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов", - сказал он.

Если выборы президента не состоятся, то полномочия Зеленского будут автоматически продлены, отметил Дубовик. Это же касается и полномочий парламента.

"Сколько бы ни было спекуляций на эту тему, в Конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное - это политические спекуляции. Нет новоизбранного после окончания военного положения состава ВР - работает действующий состав. Не будет нового президента, избранного на выборах - очередной президент продолжает выполнять свои полномочия", - пояснил представитель ЦИК.

Нардеп оскандалился фейком об "отставке" Залужного. Умеров жестко отреагировал

Вброс о якобы попытке инициировать увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного можно сравнить с российской пропагандой.

"Относительно очередного информационного вброса от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество - это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты", - подчеркнул Умеров.

Министр напомнил, что информационная война - составляющая российской агрессии против Украины и призвал не становиться в ней пешками и помощниками.

Умеров отметил, что сейчас всем в стране стоит сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить государство.

Ранее народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев со ссылкой на неназванный источник написал у себя в Facebook о том, что министр обороны Рустем Умеров якобы внес на рассмотрение Ставки представление об увольнении главнокомандующего Валерия Залужного.

"Шахтер" с голом-красавцем сенсационно обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" неожиданно отметил победу над испанской "Барселоной" по итогам 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2023/24.

Финальные минуты ознаменовались легким хаосом на поле. В конце концов, в этой суматохе командам не удалось изменить цифры на табло. Поэтому "Шахтер" одержал важнейшую победу и изрядно обострил интригу в борьбе за путевки в плей-офф от квартета H. Сейчас в лидерах "Барселона" (9 очков), а "горняки" вместе с "Порту" отстают на три пункта. "Драконы" еще и имеют матч в запасе.