Навел "Искандеры" для удара по Харькову. СБУ задержала российского агента

Правоохранители задержали вражеского корректировщика российских ракетных ударов по центру Харькову, нанесенных "Искандерами" месяц назад. В результате той атаки погибли двое местных жителей, и пострадали десятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Агента Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ) был разоблачен и пойман киберспециалистами СБУ. Он скорректировал воздушную атаку интервентов на Харьков 6 октября, во время которой противник применил баллистические ракеты.

"В результате вражеского удара погибли двое мирных жителей, среди которых 10-летний парень, а десятки гражданских получили ранения. Значительные разрушения и повреждения получили и несколько жилых домов в центре Харькова", - отметили в спецслужбе.

Как "работал" российский агент

Как было установлено следствием, для подготовки этой атаки агент ГРУ передал россиянам электронные координаты целей с привязкой к местности.

Предателем оказался мужчина, который работал мастером на местном предприятии, что занимается строительством автодорог и мостов, уточнили в СБУ. Он был завербован спецслужбой противника дистанционно через мессенджер Telegram.

Фигурант под видом рабочих поездок фиксировал места базирования и перемещения ВСУ в Харьковской области. Затем он передавал информацию в ГРУ РФ через своего "связного" с временно оккупированных районов на востоке Украины.

"Им оказался один из бывших вожаков террористической организации "ЛНР" по прозвищу "Шаман", которому СБУ ранее сообщила о подозрении", - говорится в публикации.

При проведении обысков у вражеского агента были обнаружены:

4 мобильных телефона и 7 sim-карт разных мобильных операторов с доказательствами переписки с агрессором;

банковские карты, на которые поступали "зарплаты" от российского ГРУ;

более 10 тысяч долларов, полученных преступным путем.

Что грозит вражескому корректировщику

Следователи сообщили агенту противника и корректировщику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас предатель под стражей. Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ракетный удар по Харькову 6 октября

Напомним, утром 6 октября российская армия нанесла ракетные удары "Искандерами" по центру Харькова. Под прицелом врага оказались жилые дома.

Как проинформировали в Харьковской ОВА о последствиях атаки захватчиков, в результате удара погибли 2 человека - 10-летний мальчик и женщина 67 лет. Ранения получили 30 человек, и среди пострадавших был 11-месячный мальчик - брат погибшего ребенка;

Прокуратурой было начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Все подробности российской ракетной атаки по Харькову 6 октября - в материале РБК-Украина.