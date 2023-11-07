Нидерландские F-16 прибыли в Румынию для обучения украинцев, - Зеленский

Первые F-16 для обучения пилотов из Украины, которые ранее отправили Нидерланды, уже прибыли в учебный центр Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского .

"Я благодарен Нидерландам и премьер-министру Марку Рютте за лидерство в поддержке Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пять нидерландских F-16 уже прибыли в учебный центр в Румынии.

"Мы продолжаем работать вместе, чтобы как можно скорее принять F-16 в украинском небе", - добавил президент.

F-16 для Украины

Корреспондент Politico Лара Селигман сообщила, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США.

При этом 22 октября спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что украинские пилоты войдут в "первую волну" обучения на истребителях F-16 в Румынии, где откроют такой центр.