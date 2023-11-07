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Ждет морозов. В ГУР назвали количество ракет, которые уже накопила Россия

Вторник 07 ноября 2023 17:40
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Ждет морозов. В ГУР назвали количество ракет, которые уже накопила Россия Фото: Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия с начала холодов, возможно, возобновит ракетные атаки по Украине. На текущий момент оккупанты накопили более 800 высокоточных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки МО Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Мы сейчас понимаем, что (Россией - ред.) накоплено более 800 высокоточных ракет. В месяц они около сотни ракет различной номенклатуры могут производить. Поскольку в последние месяцы они использовали комбинированные удары, где ракетная компонента была меньше, то да, враг накопил соответствующие резервы", - говорится в заявлении.

Юсов пояснил, что это означает, что, вероятно, с началом холодов российские атаки могут быть возобновлены. Это то, к чему Силы обороны, украинское общество и государство уже готовятся.

Также представитель ГУР сообщил, что в прошлом году у врага было гораздо больше запасов. Несмотря на то, что производство продолжается, к показателям прошлой зимы и полномасштабного вторжения они не могут вернуться.

Запасы ракет в РФ

В сентябре The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Поэтому страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты и убивать ими украинцев.

Также Юсов сообщал, что Россия намерена получить баллистические ракеты от Ирана, но это не зафиксировано и факты такие не подтверждены.

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