Комендантский час, метро и работа ТЦ: что изменится в Киеве с 10 сентября

В Киеве уже с 10 сентября вступят в силу ряд изменений, которые связаны с правилами реагирования на воздушную тревогу и не только. Изменения утвердил Совет обороны столицы.

Более детально о нововведениях и как это повлияет на работу бизнеса - в материале РБК-Украина ниже.

Комендантский час

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, согласно решению Кабмина, с 10 сентября комендантский час в столице сократят на один час. Теперь он будет действовать с 01:00 до 05:00.

В соответствии с такими нововведениями график работы общественного транспорта в столице также продлят на один час.

При этом решение не повлияет на график работы заведений общепита, развлекательных заведений и ТРЦ в Киеве.

Мэр обратил внимание, что движение транзитного крупногабаритного транспорта в столице во время комендантского часа было разрешено с 3 сентября.

Во время комендантского часа также будут организованы четыре автобусных маршрута для перевозки людей от Центрального вокзала.

Как будет работать метро во время тревог

Подземный транспорт адаптирует график и маршруты в зависимости от объявленного уровня опасности:

"Зеленая" ветка (Сырецко-Печерская) : во время "желтого" уровня тревоги будет курсировать без ограничений. Поезда будут перевозить пассажиров через Южный мост с левого на правый берег и обратно. В случае "красного" уровня движение ограничат - поезда будут ходить только на двух отдельных участках: от станции "Сырец" до "Выдубичей" и от "Славутича" до "Красного хутора".

: во время "желтого" уровня тревоги будет курсировать без ограничений. Поезда будут перевозить пассажиров через Южный мост с левого на правый берег и обратно. В случае "красного" уровня движение ограничат - поезда будут ходить только на двух отдельных участках: от станции "Сырец" до "Выдубичей" и от "Славутича" до "Красного хутора". "Красная" ветка (Святошинско-Броварская): при любой тревоге продолжит работать в ограниченном режиме только на подземном участке между станциями "Академгородок" и "Арсенальная". Для пассажиров от Дворца спорта через Арсенальную до "Лесной" постоянно курсирует дублирующий автобус № 1М.

Стоит отметить, что ранее Кабмин рекомендовал киевским властям разрешить полноценную работу метро во время "желтых" тревог. Однако киевские власти решили лишь частично выполнить эти рекомендации.

Правила движения по мостам через Днепр

Для автомобильного и наземного транспорта введены отдельные графики и ограничения на мостовых переходах:

Южный мост: во время тревоги движение будет разрешено, однако с технологическим перекрытием на 30 минут после объявления сигнала и на 30 минут после отбоя. Кроме того, заезд на мост с улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука во время тревоги полностью закроют.

во время тревоги движение будет разрешено, однако с технологическим перекрытием на 30 минут после объявления сигнала и на 30 минут после отбоя. Кроме того, заезд на мост с улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука во время тревоги полностью закроют. Подольско-Воскресенский мост: будет работать по аналогичной схеме с 30-минутным технологическим перекрытием после объявления и отбоя тревоги, а также с введением реверсного движения.

будет работать по аналогичной схеме с 30-минутным технологическим перекрытием после объявления и отбоя тревоги, а также с введением реверсного движения. Другие мосты: Дарницкий, Северный, а также мост Патона и Метро будут работать в обычном режиме без дополнительных ограничений.

Работа ТЦ и запрет массовых мероприятий

В городе временно запрещаются все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытом воздухе или в помещениях без укрытий.

При "желтом" уровне опасности в столице будут продолжать работать ЦНАПы, социальные учреждения. При этом протоколы безопасности для работы учебных заведений и медучреждений не меняли.

Также, по словам мэра, субъекты хозяйствования разных форм собственности - ТЦ, кафе и другие заведения - смогут работать при соблюдении условий, определенных Кабмином. Речь идет о строгом соблюдении правил безопасности, а также обеспечении доступа к укрытиям для персонала и посетителей. При этом работа будет разрешена во время "желтых" тревог.

Уведомления об уровне тревоги уже доступны в приложении "Киев Цифровой".