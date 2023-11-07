Рада может легализовать медицинский каннабис в ближайшее время: названы сроки

Верховная рада может принять закон о медицинском каннабисе в ближайшее время. Это может произойти уже в этом месяце.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Когда медицинский каннабис могут легализовать?

По его словам, правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса №7457 на парламентском комитете 4 ноября был полностью поддержан для принятия во втором чтении со всеми комитетскими поправками.

"Учтены все замечания МВД, общественных и пациентских организаций. По мнению комитета и по мнению экспертов, этот проект закона наиболее сбалансирован из тех редакций, которые попадали в зал Верховной рады", - говорит Радуцкий.

Он ожидает, что найдутся отдельные депутаты, которые постараются "сбить" этот закон.

"Однако в то де время предполагаю, что в этом месяце он уже может быть принят", - сообщил Радуцкий.

Почему это важно?

Как объяснил изданию представитель комитета ВР, на сегодняшний день в Украине потребность в медицинском каннабисе, по расчетам Минздрава и ВОЗ, может достичь до 7 миллионов человек. Это и военные с симптомами ПТСР, онкобольные, больные эпилепсией, раненые военные и гражданские с болевыми ощущениями.

"А в мире существует только два препарата стоимостью около 380 долларов и 220 евро - государство не сможет обеспечить всех такими препаратами. Поэтому и происходит легализация медицинского каннабиса, чтобы Украина смогла сама производить лекарства на основе медицинского каннабиса и чтобы онкобольные люди могли, например, вместо морфию получать обезболивающее как каннабис", - акцентировал Радуцкий.

Критики законопроекта

Вместе с тем, он отметил, что все "популистические заявления молодых или старых комсомольцев" в Верховной раде о том, что "из Украины якобы делается Колумбия" и что "это путь к распространению наркомании" не выдерживают никакой критики.

"Во-первых, ООН уже давно вычеркнул каннабис из перечня наркотических средств. Во-вторых, законопроектом предусмотрен жесткий контроль за хранением и оборотом, которого нет даже во многих цивилизованных странах", - обратил внимание Радуцкий.

Также документ снимает советские ограничения о производстве технического каннабиса, поскольку из него производится и пищевая посуда, и текстиль, и многие другие бытовые вещи, говорит представитель комитета ВР.

Важная деталь

"В законе установлено, что после его принятия правительству предоставляется срок шесть месяцев, за который оно должно разработать все подзаконные акты, приказы, чтобы этот закон заработал", - подытожил Радуцкий.

Таким образом, медицинский каннабис будет отпускаться только по электронному рецепту, в свободной продаже его не будет. И что также важно: законопроектом прямо запрещен рекреационный каннабис, добавляет собеседник.

Легализация медицинского каннабиса в Украине.

Отметим, что Украина постепенно идет к процессу легализации медицинского каннабиса, который используется в производстве лекарств. В частности, президент Украины Владимир Зеленский также выступил за легализацию медицинского каннабиса и использование таких лекарств для всех, кто в этом будет нуждаться.

Так, Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса

При этом в проекте ко второму чтению внесли ряд изменений, в основном по доступу к лечению и усилению контроля за производством препаратов на основе каннабиса.

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