Что будет с полномочиями Зеленского без выборов в 2024 году: ответ ЦИК

Президент Украины Владимир Зеленский продолжит выполнять полномочия главы государства, если в 2024 году не пройдут выборы. Это предусмотрено украинским законодательством.

Как напомнил Дубовик, украинское законодательство не предусматривает проведение выборов во время военного положения.

"Поэтому никаких сообщений, или никаких вещей ЦИК не только не получил, но и не мог получить. Мы независимый избирательный орган, мы руководствуемся исключительно законом. Выборы, в частности, президента назначаются постановлением Рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов", - сказал он.

Если выборы президента не состоятся, полномочия Зеленского будут автоматически продлены, отметил Дубовик. То же касается и полномочий парламента.

"Сколько бы ни было спекуляций по этой теме, в Конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное – это политические спекуляции. Нет новоизбранного после окончания военного положения состава ВР - работает действующий состав. Не будет нового президента, избранного на выборах - очередной президент продолжает выполнять свои полномочия", - пояснил представитель ЦИК.

А вот о возможности или невозможности проведения местных выборов, по словам Дубовика, говорить пока рано, поскольку полномочия местного самоуправления иссякают только в 2025 году.

Выборы во время войны

Отметим, выборы президента в Украине должны были бы пройти весной 2024 года, а именно - в конце марта. Но военное положение делает их невозможными.

В то же время, некоторые западные политики призывали Украину провести выборы в условиях войны. В ответ на такие призывы Зеленский называл условия, при которых это могло быть возможным. В частности, западные партнеры должны профинансировать эти выборы, а также направить своих наблюдателей в окопы на фронт, ведь военные тоже должны голосовать.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что президент Украины взвешивает все "за" и "против" выборов. Однако позже Зеленский заявил, что сейчас вопрос выборов не ко времени.

"Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых от Украины ожидает только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени", - подчеркивал он.