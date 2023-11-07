Пропаганда и уговоры: оккупанты готовят "мобилизацию" на левобережье Херсонской области

Российские войска готовятся к проведению принудительной мобилизации на временно оккупированной территории Херсонской области. С помощью пропаганды и уговоров оккупанты пытаются привлечь в свои ряды новоиспеченных коллаборантов.

Об этом сообщает руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников, передает РБК-Украина со ссылкой на Media Center Ukraine .

По словам Толоконникова, российские оккупанты формируют "врачебные комиссии" и готовятся к проведению "мобилизации".

"Будем надеяться, что так как они готовятся очень медленно, дай Бог, чтобы они никого не успели мобилизовать принудительно", - отметил он.

Кроме того, Толоконников сообщил, что на временно оккупированной территории Херсонщины осуществляется постоянная пропаганда по мобилизации.

"Но если кто-то из коллаборантов согласится на эти деньги пойти воевать против своей страны, то пусть уходят - уже был случай, когда они почти пол года собирали бригаду, которую отправили на передовую в Запорожье, и этой бригады не стало через несколько недель", - подытожил руководитель пресс-офиса ХОВА.