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В Раде анонсировали отставку одного из министров

Киев, Вторник 07 ноября 2023 19:10
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В Раде анонсировали отставку одного из министров Фото: Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Милан Лелич

На этой неделе Верховная рада отправит в отставку одного из министров. Кандидатом на увольнение стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

"Анонсирую на этой неделе увольнение одного из министров Кабинета министров", - написал нардеп в своем Telegram-канале.

Арахамия не назвал имя министра, но, по словам другого нардепа - Ярослава Железняка (фракция "Голос"), - правительство покинет министр спорта Вадим Гутцайт.

"Уволят министра спорта - Вадима Гутцайта", - анонсировал Железняк в своем Telegram-канале.

Эту же информацию в разговоре с РБК-Украина подтвердили и источники в монобольшинстве.

Кто такой Вадим Гутцайт

До политической карьеры Вадим Гутцайт был известен как украинский фехтовальщик, саблист и олимпийский чемпион. В марте 2020 года он был назначен министром молодежи и спорта, а с 17 ноября 2022 года он занимает еще и пост президента Национального олимпийского комитета Украины.

О возможности отставки Гутцайта говорили в начале 2023 года. Тогда, по данным РБК-Украина, "кресло шаталось" сразу под восемью министрами, в частности, это касалось Сергея Шкарлета, Александра Ткаченко и Павла Рябикина, впоследствии действительно потерявших свои должности.

Во время полномасштабного вторжения РФ Гутцайт отметился скандальным решением о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, на которых есть представители РФ или Белоруссии. Это решение вызвало критику среди спортивного сообщества, так как делало невозможным участие в отборе на Олимпийские игры. Впоследствии запрет был отменен.

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