Получил четкий сигнал. Кулеба намекнул на положительный отчет Еврокомиссии по Украине

Европейская комиссия дала четкий сигнал, что Украина движется к открытию переговоров по членству в Евросоюзе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Facebook.

"Я не могу вдаваться в детали... Но четкий сигнал, который я получил от всех собеседников, завтра на заседании Еврокомиссии будут принимать окончательное решение, такой - Украина движется к решению Европейского совета в декабре этого года об открытии переговоров", - рассказал Кулеба по итогам переговоров в Еврокомиссии.

Он отметил, что если не случится никаких форсмажоров, то вступительные переговоры начнутся в декабре. Для этого в Украине и Евросоюзе есть политическая воля.

При этом Кулеба прокомментировал слухи о том, что наша страна выполнила только четыре из семи рекомендаций ЕК для открытия вступительных переговоров. По его словам, Еврокомиссия "не мыслит такими категориями как одна из семи или две из семи".

"Суть в конечном итоге. Когда мы концентрируемся на том, сколько рекомендаций выполнила Украина, мы отводим дискуссию от главного - есть результат или нет. У меня есть основания полагать, что результат будет", - подчеркнул министр.

По словам главы МИД, вбросы о выполнении Украиной не всех рекомендаций являются попыткой "превратить победу, которая приближается, на "зраду".

"Это не правильно, украинцам не нужно на это вестись", - резюмировал чиновник.

Что предшествовало

Напомним, ранее издание "Радио Свобода" сообщало о том, что Украина выполнила четыре из семи рекомендаций, которые необходимы для начала переговоров о вступлении нашей страны в ЕС.

По информации журналистов, выполненными считаются: реформа Конституционного суда; продолжение судебной реформы; борьба с отмыванием средств; согласование аудиовизуального законодательства с европейским.

При этом нашей стране еще нужно внедрить: антикоррупционную реформу, включая назначение руководителя САП; воплощение антиолигархического закона; согласование изменение законодательства о нацменьшинствах.