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Зеленский заявил, что Украина получила дополнительные NASAMS. Уже стали на боевое дежурство

Украина, Вторник 07 ноября 2023 13:02
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Зеленский заявил, что Украина получила дополнительные NASAMS. Уже стали на боевое дежурство Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Они уже стали на боевое дежурство и будут хорошим усилением ПВО накануне зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет президента Украины Владимира Зеленского по итогам проведенного селектора.

"Получил отчеты о поступлениях боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме", - рассказал он.

Комментируя ситуацию на фронте, президент отметил, что боевые действия продолжаются на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.

"Заслушали данные разведок по ситуации на ВОТ, в Черноморском регионе и в странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мерах", - добавил Зеленский.

Системы NASAMS для Украины

NASAMS - это норвежский передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбития самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 км.

ВСУ получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс NASAMS в ноябре 2022 года. Около недели назад стало известно, что Министерство обороны Норвегии договорилось об усовершенствовании систем ПВО NASAMS с американским подразделением Raytheon и норвежской Kongsberg Gruppen. А в середине октября сообщалось, что в ближайшее время Литва передаст Украине ПВО NASAMS.

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