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Нардеп оскандалился фейком об "отставке" Залужного. Умеров жестко отреагировал

Вторник 07 ноября 2023 22:23
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Нардеп оскандалился фейком об "отставке" Залужного. Умеров жестко отреагировал Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Вброс о якобы попытке инициировать увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сравним с российской пропагандой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

"Относительно очередного информационного вброса от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество - это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты", - подчеркнул Умеров.

Министр напомнил, что информационная война - составляющая российской агрессии против Украины и призвал не становиться в ней пешками и помощниками.

Умеров отметил, что сейчас всем в стране стоит сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить государство.

Что предшествовало

Напомним, ранее народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев со ссылкой на неназванный источник написал у себя в Facebook о том, что министр обороны Рустем Умеров якобы внес на рассмотрение Ставки представление об увольнении главнокомандующего Валерия Залужного.

Нардеп оскандалился фейком об &quot;отставке&quot; Залужного. Умеров жестко отреагировалФото: удаленный пост Арьева об "увольнении Залужного" (скриншот)

Позже он удалил такой скандальный пост и добавил, что "многие источники опровергают попытку уволить Залужного".

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Владимир Арьев Министерство обороны Украины Валерий Залужный Рустем Умеров Генштаб ВСУ
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