"Новая почта" предупредила о возможных задержках из-за ночной атаки: что советуют украинцам

Пятница 10 октября 2025 12:26
"Новая почта" предупредила о возможных задержках из-за ночной атаки: что советуют украинцам Доставка посылок от НП может быть с задержкой (фото: facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Ирина Костенко

"Новая почта" предупредила своих клиентов о возможных задержках в доставке в Киеве и Киевской области. Причина - очередная массированная вражеская атака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.

Почему именно возможны задержки в доставке

"Друзья, из-за ночной атаки в Киеве и области возможны задержки в доставке", - рассказали в компании.

Отмечается, что ночью сортировочные терминалы временно не работали - из соображений безопасности. Учитывая это, часть отправлений обрабатывается с задержкой.

"Сейчас все процессы восстановлены - работаем на полную, чтобы как можно быстрее доставить ваши посылки", - подчеркнули в пресс-службе НП.

Что "Новая почта" советует украинцам

Тем из граждан, которые заказывали адресную доставку, советуют ожидать звонка от курьера "Новой почты".

Кроме того, украинцам напомнили, что отследить отправления можно:

  • на сайте компании;
  • в мобильном приложении НП.

"Спасибо за понимание", - подытожили в "Новой почте".

&quot;Новая почта&quot; предупредила о возможных задержках из-за ночной атаки: что советуют украинцамПубликация НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Напомним, в ночь на пятницу, 10 октября, РФ осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов.

Учитывая это гражданам посоветовали не забывать о простых вещах, которые помогут быть готовыми к любым дальнейшим сценариям.

В результате обстрела столицы ранения получили по меньшей мере 12 человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеских атак на левом берегу города полностью исчезла электроэнергия.

В КГГА добавили, что из-за последствий ночной атаки и отсутствия электро- и водоснабжения в части города учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации.

Между тем в КП "Киевский метрополитен" рассказали, что некоторые поезда столичного метро курсируют с изменениями.

В городе Бровары Киевской области в результате атаки россиян были разрушены мини-маркет и дома.

Читайте также, как Киев переживает транспортный коллапс после вражеского обстрела.

