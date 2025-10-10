ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Очереди в метро и бешеные цены на такси: как Киев переживает транспортный коллапс после обстрела

Пятница 10 октября 2025 11:00
UA EN RU
Очереди в метро и бешеные цены на такси: как Киев переживает транспортный коллапс после обстрела Фото: Метро в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

После ночной атаки российских войск в Киеве наблюдаются значительные перебои в работе общественного транспорта. Из-за отсутствия электроснабжения остановлена часть трамвайных и троллейбусных маршрутов, а на некоторых участках метро движение временно приостановлено.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Какой транспорт работает сейчас

Из-за отключения света в столице временно не курсируют некоторые троллейбусные и трамвайные маршруты. Для обеспечения сообщения районов городские власти запустили резервные автобусы:

  • №37ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Лесная";
  • №28Т - от Дарницкой площади до ул. Милославской;
  • №30ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";
  • №8Т - от Дарницкой площади до ст. м. "Позняки" (дублирует трамвай №8).

Кроме того, увеличено количество автобусов на маршрутах №114 и №50ТР, чтобы улучшить сообщение между левым и правым берегами.

Специалисты "Киевпастранса" и энергетических служб работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение и стабилизировать движение транспорта.

Метро и электричка

Сейчас "красная" и "синяя" линии метрополитена работают в обычном режиме, а на "зеленой" линии поезда курсируют от станции "Сырец" до "Осокорки", интервал движения - 5 минут.

Метро остается основным видом транспорта, однако станции перегружены - люди массово используют подземку как укрытие и для поездок на работу.

Киевская кольцевая электричка курсирует по плану, хотя возможны незначительные задержки из-за пропуска приоритетных поездов. Временно изменена посадка пассажиров на станции Березняки - теперь она осуществляется с 3-4 платформ.

Цены на такси взлетели

В соцсетях сообщают о больших очередях и переполненных маршрутках, особенно на левом берегу. Из-за проблем с транспортом цены на такси в Киеве резко выросли.

Так, поездка от метро "Позняки" до Майдана Независимости сейчас стоит от 548 до 1308 гривен на стандартном автомобиле - в зависимости от сервиса перевозок.

Цены на такси в Киеве утром 10 октября (скриншот с сервисов такси)

Инфраструктура и ограничения

Из-за повреждения дома в Печерском районе перекрыт съезд с бульвара Леси Украинки на бульвар Николая Михновского в направлении станции метро "Лыбедская".

На левом берегу столицы часть школ и детсадов сейчас работает в формате Пунктов несокрушимости.

Городские власти призывают киевлян следить за обновлениями на официальных ресурсах "Киевпастранса" и КГГА, ведь движение транспорта корректируется в соответствии с ситуацией в энергосистеме.

Массированная атака на Украину 10 октября

РБК-Украина ранее рассказывало, что в ночь на 10 октября РФ осуществила одну из самых масштабных атак по Украине. Россия выпустила более 450 дронов и десятки ракет. Президент Зеленский назвал атаку циничной, призвал партнеров усилить ПВО и ввести новые санкции против РФ.

В результате обстрелов повреждены энергетическая инфраструктура, жилые дома и транспортные объекты в нескольких регионах, в том числе в Киеве, Запорожье, Днепре, Полтаве, Чернигове и Кировограде. Без света остаются несколько областей, продолжаются восстановительные работы.

Есть погибшие, в том числе 7-летний ребенок, и десятки раненых. Во многих областях введены аварийные отключения электроэнергии, а школы и садики работают в режиме Пунктов несокрушимости.

При подготовке материала были использованы следующие источники: данные КГГА, КП "Киевпастранс", сервисов такси, соцсети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Метро Тролейбус Таксисты
Новости
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит