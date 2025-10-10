Очереди в метро и бешеные цены на такси: как Киев переживает транспортный коллапс после обстрела
После ночной атаки российских войск в Киеве наблюдаются значительные перебои в работе общественного транспорта. Из-за отсутствия электроснабжения остановлена часть трамвайных и троллейбусных маршрутов, а на некоторых участках метро движение временно приостановлено.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Какой транспорт работает сейчас
Из-за отключения света в столице временно не курсируют некоторые троллейбусные и трамвайные маршруты. Для обеспечения сообщения районов городские власти запустили резервные автобусы:
- №37ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Лесная";
- №28Т - от Дарницкой площади до ул. Милославской;
- №30ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";
- №8Т - от Дарницкой площади до ст. м. "Позняки" (дублирует трамвай №8).
Кроме того, увеличено количество автобусов на маршрутах №114 и №50ТР, чтобы улучшить сообщение между левым и правым берегами.
Специалисты "Киевпастранса" и энергетических служб работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение и стабилизировать движение транспорта.
Метро и электричка
Сейчас "красная" и "синяя" линии метрополитена работают в обычном режиме, а на "зеленой" линии поезда курсируют от станции "Сырец" до "Осокорки", интервал движения - 5 минут.
Метро остается основным видом транспорта, однако станции перегружены - люди массово используют подземку как укрытие и для поездок на работу.
Киевская кольцевая электричка курсирует по плану, хотя возможны незначительные задержки из-за пропуска приоритетных поездов. Временно изменена посадка пассажиров на станции Березняки - теперь она осуществляется с 3-4 платформ.
Цены на такси взлетели
В соцсетях сообщают о больших очередях и переполненных маршрутках, особенно на левом берегу. Из-за проблем с транспортом цены на такси в Киеве резко выросли.
Так, поездка от метро "Позняки" до Майдана Независимости сейчас стоит от 548 до 1308 гривен на стандартном автомобиле - в зависимости от сервиса перевозок.
Цены на такси в Киеве утром 10 октября (скриншот с сервисов такси)
Инфраструктура и ограничения
Из-за повреждения дома в Печерском районе перекрыт съезд с бульвара Леси Украинки на бульвар Николая Михновского в направлении станции метро "Лыбедская".
На левом берегу столицы часть школ и детсадов сейчас работает в формате Пунктов несокрушимости.
Городские власти призывают киевлян следить за обновлениями на официальных ресурсах "Киевпастранса" и КГГА, ведь движение транспорта корректируется в соответствии с ситуацией в энергосистеме.
Массированная атака на Украину 10 октября
РБК-Украина ранее рассказывало, что в ночь на 10 октября РФ осуществила одну из самых масштабных атак по Украине. Россия выпустила более 450 дронов и десятки ракет. Президент Зеленский назвал атаку циничной, призвал партнеров усилить ПВО и ввести новые санкции против РФ.
В результате обстрелов повреждены энергетическая инфраструктура, жилые дома и транспортные объекты в нескольких регионах, в том числе в Киеве, Запорожье, Днепре, Полтаве, Чернигове и Кировограде. Без света остаются несколько областей, продолжаются восстановительные работы.
Есть погибшие, в том числе 7-летний ребенок, и десятки раненых. Во многих областях введены аварийные отключения электроэнергии, а школы и садики работают в режиме Пунктов несокрушимости.
При подготовке материала были использованы следующие источники: данные КГГА, КП "Киевпастранс", сервисов такси, соцсети.