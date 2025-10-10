ua en ru
Массированная атака РФ: в Киеве полностью обесточен левый берег города

Киев, Пятница 10 октября 2025 03:47
Массированная атака РФ: в Киеве полностью обесточен левый берег города Фото: россияне полностью обесточили левый берег Киева (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В результате российских ударов полностью исчезла электроэнергия на левом берегу Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"Левый берег столицы без электроэнергии. Есть и проблемы с водоснабжением", - написал городской голова.

Кличко также добавил, что на 03:45 в Киеве зафиксировано девять пострадавших. Пятеро из них в больницах.

"Также медики получили вызов в Деснянский район. Бригада выехала", - написал мэр.

Массированная атака России

В ночь на 10 октября российский агрессор массированно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед". В большинстве областей страны объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы.

Главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме дронов, террористы нанесли по Киеву массированный удар баллистическими ракетами. В городе перебои со светом.

