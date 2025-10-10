Массированная атака РФ: в Киеве полностью обесточен левый берег города
В результате российских ударов полностью исчезла электроэнергия на левом берегу Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
"Левый берег столицы без электроэнергии. Есть и проблемы с водоснабжением", - написал городской голова.
Кличко также добавил, что на 03:45 в Киеве зафиксировано девять пострадавших. Пятеро из них в больницах.
"Также медики получили вызов в Деснянский район. Бригада выехала", - написал мэр.
Массированная атака России
В ночь на 10 октября российский агрессор массированно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед". В большинстве областей страны объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы.
Главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры.
Кроме дронов, террористы нанесли по Киеву массированный удар баллистическими ракетами. В городе перебои со светом.